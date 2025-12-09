Тайна Рождественской звезды: астроном NASA привел научные доказательства ее происхождения

Вселенная / © Getty Images

Реклама

Астроном NASA Марк Мэтни заявил, что легендарная Вифлеемская заря, которая согласно Библии привела волхвов к месту рождения Иисуса, могла быть реально астрономическим явлением.

Об этом пишет Daily Mail.

По его данным, вместо чудесного знамения на небе могла светить комета, наблюдаемая более 2000 лет назад.

Реклама

Мэтни проанализировал китайские архивы, где упоминается яркая комета, видимая в течение более чем 70 дней около 5 года до н.э.

Именно она могла соответствовать описанию из Евангелия от Матфея — сначала сиять на востоке, а затем «вести» путешественников из Иерусалима в Вифлеем.

По реконструкции возможных орбит, в июне того года небесное тело находилось так близко, что могло быть видимым даже днем. Исследователь отмечает: его движение впервые точно совпадает с библейским описанием, где звезда будто бы остановилась над местом рождения Иисуса.

Более 400 попыток ученых объяснить феномен Вифлеемской звезды не давали однозначного ответа. Одни считали ее вспышкой сверхновой, другие — мифом. Исследование NASA стало одним из наиболее аргументированных предположений о ее реальном происхождении.

Реклама

Напомним, мы привыкли думать, что инопланетяне либо вымерли, либо прячутся от опасности, но причина молчания Вселенной может быть гораздо прозаичнее. Ученый NASA выдвинул новую теорию отсутствия контакта с внеземной жизнью и утверждает, что инопланетянам просто скучно искать другие цивилизации.