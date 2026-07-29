Размах крыльев 7 метров и тяжелее взрослого человека: секрет полета самой большой птицы в истории Земли

Argentavis magnificens мог летать / Реконструкция ИИ

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Доисторическая птица аргентавис жила на территории современной Аргентины в эпоху позднего миоцена. Он мог часами кружить над горами в поисках добычи, а по своему внешнему виду и поведению был очень похож на современного андского кондора, однако имел гораздо более крепкий череп и массивный клюв.

Об этом пишет Discover Wildlife.

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Потрясающие габариты и анатомия гиганта

В воздухе эта древняя птица напоминала настоящий небольшой биплан, ведь размах его крыльев достигал примерно 7 метров. Великан был невероятно массивным, ведь его вес составлял около 72 килограммов, что делает его тяжелее многих взрослых людей.

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Для сравнения, эта древняя птица была по меньшей мере на 54 килограмма тяжелее современной самой тяжелой птицы, которая могла летать, — дроху кори. Наличие таких гигантских крыльев и большой массы делало его передвижение по земле крайне неловким, сложным и энергозатратным.

Именно из-за этих анатомических особенностей палеонтологи склоняются к мнению, что аргентавис был преимущественно падальником, а не стремительным активным охотником. Вместо того чтобы преследовать живую добычу, он мог часами кружить в небе и выглядеть остатки мертвых животных на открытых просторах.

Техника доисторического полета

Ученые долго ломали голову над тем, как это массивное существо вообще могло подняться в воздух и эффективно поддерживать полет. Тщательно изучив размер и сложную структуру скелета, исследователи пришли к выводу, что великан использовал активный махальный полет только короткими рывками.

Считается, что этот гигант также активно использовал крутые горные склоны и высокие скалы в качестве природных стартовых площадок. Ему было достаточно совершить короткий разбег перед мощным прыжком вниз, чтобы широко расправить крылья и поймать восходящий воздушный поток.

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Как сообщает издание National Geographic, ученые создали специальные компьютерные симуляции и выяснили, что Аргентавис был настоящим мастером планирования. Благодаря своим грандиозным крыльям он мог преодолевать огромные расстояния и использовал восходящие потоки горячего воздуха для поддержания постоянной высоты.

Даже небольшой попутный отвес в 10 градусов и легкий встречный ветер давали ему необходимую дополнительную мощность для успешного взлета без риска опасного падения. Такую же эффективную технику старта и планирования сегодня успешно используют современные морские альбатросы и опытные пилоты безмоторных дельтапланов.

Уникальная среда и климат

Около шести миллионов лет назад территория современной Южной Америки была гораздо более жаркой и засушливой, что создавало идеальные метеорологические условия для таких великанов. Именно такой специфический климат был жизненно необходим для постоянного формирования мощных термальных потоков, способных поднять массивную птицу высоко в небо.

Этот невероятный вид был идеально приспособлен к жизни в своей обширной открытой среде обитания, где он мог беспрепятственно перемещаться на значительные расстояния в поисках пищи. Мощный череп длиной из человеческого предплечья делал его вид по-настоящему устрашающим и позволял эффективно разрывать любую найденную добычу.

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Напомним, новое исследование американских ученых меняет представление о массовом вымирании динозавров. Оказалось, что после падения астероида Земля превратилась в настоящую печь , где смертельное тепло удерживало гигантское облако пыли.

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