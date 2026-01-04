Размах крыльев длиннее маленького самолета: что известно о самой тяжелой птице, которая когда-либо летала

Argentavis magnificens / Реконструкция ИИ

Большинство людей считают, что для полета нужно быть лёгким. Однако палеонтологические находки доказывают, что природа не всегда соблюдает наши интуитивные суждения.

Об удивительных характеристиках самой тяжелой птицы в истории, которая при этом умела летать, рассказал Forbes.

Размеры, поражающие воображение

Argentavis magnificens («Величественная птица Аргентины» в переводе с латыни) жил в позднем миоцене, примерно 6–8 миллионов лет назад, на территории современной Аргентины. Он принадлежал к вымершей группе хищных птиц тераторнитид, являющихся родственниками современных стервятников.

Благодаря хорошо сохранившимся окаменелости ученые смогли точно воспроизвести его параметры:

Размах крыльев: от 5 до 7 метров, что делает его птицей с широкими крыльями, известной науке. Для сравнения: это больше, чем у легкомоторного самолета Cessna 152.

Вес: примерно 70–80 кг. Это значительно труднее любой современной птицы (сегодняшние умеющие летать рекордсмены — это андские кондоры, которые весят всего 10–15 кг).

Образ жизни: пешеход и хищник

Несмотря на свои габариты, Аргентавис не был угловат. Его длинные ноги указывают на то, что он много времени проводил на земле, эффективно передвигаясь по открытым равнинам.

Исследования 2013 года свидетельствуют, что он был оппортунистическим хищником и подателем .

Он мог охотиться за мелкой и средней добычей и потреблял 5–10 кг мяса в день.

Благодаря размерам он легко отгонял других хищников от туш животных, подобно современным стервятникам.

Как Аргентавис мог летать

Это главный вопрос, беспокоивший ученых, ведь вес в 70 кг приближается к теоретическому пределу для махового полета в условиях земной гравитации.

Исследование 2022 показало, что Аргентавис не был приспособлен к постоянному маханию крыльями — его грудные мышцы были слишком слабы для этого.

Он был мастером планирования.

Скорость: Он мог крейсировать со скоростью 60-70 км/ч и преодолевать сотни километров без значительных затрат энергии.

Взлет: Это была самая трудная задача. Птица не могла просто слететь с места. Ему приходилось бежать по склону вниз, взлетать против сильного ветра или использовать восходящие потоки теплого воздуха (термики).

Именно зависимость от условий среды, вероятно, и послужила причиной его вымирания. Когда климат изменился, исчезли необходимые ветры и термики, без которых гигант просто упустил возможность подниматься в воздух.

