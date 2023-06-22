Размером как четыре футбольных поля: в Нидерландах обнаружили местный Стоунхендж

В течение 800 лет эта территория была местом проведения жертвенных фестивалей, ритуалов и радостных празднований.

В Нидерландах во время археологических раскопок было обнаружено святилище возрастом более 4 000 лет. Оно состоит из рвов и могильных курганов. Скорее всего, древние люди использовали это место так же, как британский Стоунхендж.

Об этом пишет Reuters.

Самый большой курган диаметром 20 метров был солнечным календарем. Вокруг этого холма был ров с несколькими ходами. Солнце светило сквозь эти проходы в кратчайший и длинный день года.

"Люди использовали календарь для определения важных моментов, таких как праздники и дни сбора урожая", — рассказали исследователи.

В общей сложности святыня оказалась величиной как три футбольных поля. Археологи считают, что люди собирались там для жертвоприношений, похорон, банкетов и других ритуалов.

Исследователи также обнаружили на холмах останки шестидесяти мужчин, женщин и детей.

В результате раскопок удалось найти коллекцию из примерно миллиона предметов, среди которых стеклянная бусина, которой 1000 лет. Особую интригу вызывает тот факт, что древнейшие артефакты, найденные на этом месте, датируются 2500 годом до н. е.

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия), созданное в несколько этапов между 3100 и 1600 до н. е. Состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из крупных менгиров.

Напомним, рядом со Стоунхенджем, расположенным в Великобритании, во время полевых работ обнаружили круг крупных шахт два километра в ширину, диаметром более 10 метров и глубиной 5 метров.

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