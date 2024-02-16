Размером с блоху: как выглядит самое маленькое позвоночное животное в мире (фото)

Ученые обнаружили лягушку размером с горошину, которая может быть самым маленьким позвоночным животным в мире.

Об этом пишет Daily Mail.

"Блошиная лягушка" в среднем имеет размеры всего 7,1 миллиметра, что делает ее самой маленькой в мире — после того, как исследователи успешно измерили 46 экземпляров миниатюрной амфибии, найденных в ее лесной среде обитания на вершине холма на юге Баии, Бразилия.

Спина маленькой лягушки имеет различные коричневые оттенки, что помогает сливаться с окружающей средой, в отличие от многих ярко-желтых или оранжевых лягушек, живущих в этом регионе.

Биологам было известно о существовании блошиной лягушки размером с горошину с тех пор, как она впервые была обнаружена в тропических лесах Атлантического океана в Баии в 2011 году, как это впервые было опубликовано в журнале Zootaxa.

Но это новое и более полное исследование образцов послужило доказательством того, что команда собрала достаточно образцов взрослых лягушек, чтобы сделать однозначный вывод о среднем размере вида.

Самое маленькое позвоночное животное в мире / Фото: Renato Gaiga/Zoologica Scripta

Результаты измерений, о которых исследователи сообщили в журнале Zoologica Scripta, помогли им быстро оценить, были ли лягушки взрослыми, определив, "репродуктивно они зрелые или нет".

Ученые, в которые входили герпетологи из немецких и бразильских университетов, также исследовали лягушек на наличие голосовых щелей в горле — особенность, которая есть только у самцов этого вида.

Результаты были "совершенно ясными", по словам Марка Шерца, изучающего амфибий и рептилий как куратор герпетологии Музея естественной истории Дании в Копенгагене.

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"Это действительно потенциально самые маленькие из лягушек, ныне живущих в мире, и это удивительно", — сказал Шерц журнала New Scientist.

Шерц, независимый эксперт, не связанный с авторами нового исследования, рассказал изданию, что его ошеломило то, насколько маленькими могут быть самые крошечные взрослые блошиные лягушки.

"Ее длина составляет 6,45 миллиметра, что на 30 процентов меньше, чем у любой взрослой лягушки-самца, которую я когда-либо видел", — сказал Шерц. "Она почти на миллиметр меньше, чем следующая по размеру лягушка".

Исследователи обнаружили, что длина взрослых самцов составляет от 6,45 до 7,90 мм. Для взрослых самок диапазон составлял от 7,38 до 9,87 мм.

Чтобы лучше проиллюстрировать, насколько на самом деле была новая лягушка, побившая рекорды, исследователи также сфотографировали маленькое существо на монете в один бразильский реал.

Семиграммовая монета имеет диаметр 27 мм и толщину 1,95 мм.

"Определить самую маленькую лягушку в мире было непростой задачей", — призналась команда в своем новом отчете.

Напомним, ученые вырастили в лаборатории рис с говядиной. Что известно об экспериментальной еде.

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