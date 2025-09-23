Размером с кролика: во Вьетнаме нашли "мышиного оленя", которого считали вымершим

Трагул. Фото: รัชพงศ์ ดีมาก/CC BY-SA 4.0

Реклама

«Мышиный олень» — животное размером с кролика, которое считалось исчезнувшим более трех десятилетий и лишь недавно снова попало в поле зрения ученых.

Об этом сообщил биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в колонке для Forbes.

Tragulus versicolor является самым маленьким копытным в мире. Впервые его описал британский зоолог Олдфилд Томас в 1910 году. После этого вид фиксировали только дважды — последний раз в 1990 году. Только в 2019 году исследователи под руководством вьетнамского биолога Ан Нгуена установили фотоловушки в лесах южного Вьетнама и получили почти 2000 снимков, которые доказали, что животное сохранилось по сей день.

Реклама

По словам Треверса, эти олени имеют серебристо-серую спину, красновато-коричневую голову и небольшие клыки, что делает их вид почти мифическим. Они передвигаются в одиночку, питаются плодами, молодыми побегами и листьями, оставаясь скрытыми от хищников.

Вид отделился от других жвачных примерно 50 миллионов лет назад и имеет уникальные черты: четыре пальца вместо двух, крошечные клыки и способность задерживаться под водой несколько минут.

В 2019 году о повторном открытии Tragulus versicolor сообщил научный журнал Nature Ecology & Evolution. Эта публикация стала первой за более чем три десятилетия, что стало научным подтверждением существования «мышиного оленя».

Впрочем, как отмечает Треверс, несмотря на мировую заинтересованность, будущее этого вида под угрозой. Международный союз охраны природы еще не внес его в список исчезающих из-за нехватки информации. Это затрудняет получение финансирования и правовой защиты, необходимой для сохранения самого маленького копытного на планете.

Реклама

Напомним, популяции насекомых стремительно сокращаются по всему миру — даже в местах, где нет людей. Ученые фиксируют исчезновение бабочек, жуков, мух и кузнечиков, а главным фактором считают изменения климата.