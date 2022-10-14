Размером с самолет: к Земле на бешеной скорости летит большой астероид

Астрономы говорят, что 15 октября к Земле на огромной скорости приблизится астероид.

Астрономы предупреждают, что 15 октября к Земле на огромной скорости приблизится астероид под названием 2020 ТО2, который немного меньше, чем авиалайнер Boeing 737.

Об этом пишет Inverse.

Этот околоземный космический камень под названием 2020 ТО2 летит со скоростью 46 тысяч км/ч и, согласно прогнозам, не должен столкнуться с Землей.

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Астероид 2020 ТО2 относится к классу астероидов, называемых Аполлонами. Они вращаются вокруг Солнца между Венерой и Юпитером и пересекают орбиту Земли. На сегодняшний день известно о более чем 5 тысячах представителей этого класса.

По словам ученых, этот астероид невозможно увидеть невооруженным глазом с Земли и даже с использованием обычных телескопов. Наблюдения за ним могут вести только мощные наземные и космические обсерватории.

Напомним, астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более 100 лет пролетел рядом с Землей.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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