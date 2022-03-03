Разработчик "Киберпанка 2077" и "Ведьмака" снимает с продажи игры в России и Беларуси

Разработчик "Киберпанка 2077" и "Ведьмака" снимает с продажи игры в России и Беларуси

Ранее от продаж в РФ отказалась студия Bloober Team.

Студия CD Projekt Red, разработавшая «Cyberpunk 2077» («Кіберпанк 2077») и трилогию «Ведьмака», заявила, что временно снимет с продажи свои игры в России и Беларуси.

CD PROJEKT Group приняла решение остановить продажи наших игр в России и Беларуси. Это коснется цифровых и физических копий. Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет. Ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать. — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) March 3, 2022

Студия CD Projekt Red стала очередной компанией, что приняла решение остановить продажи своей продукции в России.

Польская Bloober Team, известная по хоррорам Layers of Fear, Observer, Blair Witch и The Medium, также отказалась от продаж в РФ.