Разработчики показали гибкий смартфон, который можно носить на запястье как часы – фото

Компания Lenovo упомянула о своей концепции гибких смартфонов, которые она впервые продемонстрировала в 2016 году.

Motorola показала концепт гибкого смартфона, который можно носить на запястье как часы. Демонстрация нового прототипа прошла на технологическом форуме Lenovo Tech World '23.

Об этом сообщает The Verge.

Продемонстрированный концепт смартфона выглядит гораздо лучше прототипа 2016 года. Так, модель 2023 года можно согнуть разными способами, благодаря чему смартфон служит подставкой самому себе. Кроме того, новый прототип Motorola имеет приятную оранжевую тканевую подкладку.

Когда женщина, представившая обновленную модель телефона, надела его на запястье, она сделала это поверх чего-то похожего на браслет от часов, с квадратной металлической площадкой.

Гибкий смартфон Lenovo/Фото: скриншот

Гибкий смартфон Lenovo/Фото: скриншот

Гибкий смартфон Lenovo/Фото: скриншот

Гибкий смартфон Lenovo/Фото: скриншот

"Похоже, что этот браслет (который может быть магнитным) нужен для того, чтобы гибкий телефон не слетал с руки при движениях. Она также показала интересную функцию искусственного интеллекта, позволяющего создавать тематические обои для телефона на основе снимка", — пишет издание.

Обозреватели отмечают, что хотя эта версия гибкого смартфона выглядит значительно лучше предыдущих концептов, до реального продукта, работающего, еще достаточно далеко.

Напомним, Илон Маск собирается превратить Twitter в сервис знакомств и цифровой банк.

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