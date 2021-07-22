Разрушительные наводнения могут участиться в 14 раз: исследователи смоделировали ситуацию с климатом в Европе

Разрушительные наводнения могут участиться в 14 раз: исследователи смоделировали ситуацию с климатом в Европе

К концу XXI века медленные штормы могут стать в 14 раз более распространенными на суше.

Катастрофические наводнения, которые в последнее время свирепствуют в Европе, до 2100 года могут участиться в 14 раз вследствие глобального потепления.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters. Ученые оценили изменение медленных штормов по сценарию, когда выбросы углерода не сокращаются и продолжают расти.

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Компьютерные модели с высоким разрешением (2 км. — Ред.) допустили худший сценарий, согласно которому медленно двигающиеся штормы могут стать в 14 раз более распространенными на суше к концу века. Чем медленнее движется шторм, тем больше дождя он вызывает на небольшом участке и тем больше риск серьезных наводнений.

Более экстремальные ливни стали следствием повышения температуры воздуха, вызванного климатическим кризисом, из-за чего атмосфера может содержать больше влаги.

Прогнозируемые в новом исследовании штормы передвигаются даже медленнее, чем те, что накрыли Германию, Нидерланды и другие страны за прошедшую неделю, а следовательно, приведут к еще более экстремальным осадкам и наводнениям. "Моделирование дает представление о том, что может произойти еще хуже", — сказал исследователь Абдулла Кахрамана из университета Ньюкасла в Британии.

Ученые считают, что быстрое потепление Арктики может быть основной причиной изменения погодных систем из-за замедления сильных ветров. Это явление уже связывают с разрушительным жарой в России и наводнениями в Пакистане. Исследование показало, что наибольшее увеличение количества штормов над сушей было летом.

"Это исследование свидетельствует о том, что изменения до экстремальных штормов будут значительными и будут способствовать увеличению частоты разрушительных паводков во всей Европе. Это, наряду с текущими наводнениями в Европе, является сигналом к пробуждению, который нам нужен для создания усовершенствованных систем предупреждения и управления в чрезвычайных ситуациях", — призвала профессор Хейли Фаулер из университета Ньюкасла.

Напомним, по состоянию на 22 июля в Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.

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