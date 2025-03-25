Разрушительные последствия для человечества: ученые ошеломили новостью о глобальном потеплении

Исследователи предупредили о катастрофических последствиях людей, если Земля нагреется на 7°C.

Об этом сообщает T4 со ссылкой на исследование ученых из Потсдамского института, представленное в журнале Environmental Research Letters.

Ученые исследовали влияние климата, а именно глобального потепления на температуру Земли. Оказалось, что даже при умеренном сокращении выбросов углерода, к 2200 году температура планеты может возрасти на колоссальные 7°C.

"Такой сценарий будет иметь разрушительные последствия для человечества: глобальный продовольственный кризис из-за невозможности выращивания обычных с/х культур, массовой миграции из прибрежных городов из-за повышения уровня моря и наводнения, а также частых экстремальных погодных явлений, таких как засухи, лесные пожары и тропические штормы", —.

По словам ученых, особенно опасным для людей станет лето, когда температура будет достигать критических отметок, что угрожает жизни жителей планеты.

Как работали исследователи

Ученые использовали новую компьютерную модель CLIMBER-X, которая учитывает ключевые физические, биологические и геохимические процессы, включая влияние метана, более мощного парникового газа, чем углекислый газ.

"Модель рассматривает три сценария будущих выбросов парниковых газов: низкие, средние и высокие. Даже при оптимистическом сценарии существует 10% вероятность того, что к 2200 году температура Земли повысится на 3°C", — говорится в выводах.

Напомним, ранее речь шла о том, что исследователи нашли способ получать чистую энергию без солнца, ветра и воды – благодаря вращению Земли.