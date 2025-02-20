Разумная жизнь за пределами Земли: ученые заявили, что она может быть распространена

Ученые предполагают, что жизнь развивается постепенно вместе с планетой, соблюдая определенные закономерности.

Новое исследование американских ученых бросает вызов распространенной теории о редкости разумной жизни во Вселенной. Исследователи из Пенсильванского университета предполагают, что эволюция человека могла быть не уникальным случаем, а естественным процессом, который мог повториться и на других планетах, похожих на Землю.

Об этом сообщили в Forbes.

Ранее считалось, что развитие сложной жизни зависело от чрезвычайно редких событий, таких как возникновение фотосинтеза или тектонической активности. Эти факторы рассматривались как "барьеры", уменьшающие вероятность появления высокоразвитых цивилизаций. Однако новая работа предлагает другую точку зрения: жизнь развивается постепенно вместе с планетой, соблюдая определенные закономерности.

Ученые обратили внимание на так называемые "окна годности для жизни" – периоды, когда условия на планете становятся благоприятными для эволюции сложных организмов. Это означает, что подобные условия могут возникать и на других планетах, что значительно повышает вероятность существования разумной жизни вне Земли.

Следующий этап исследований – поиск биологических маркеров в атмосферах экзопланет. Если там будут обнаружены признаки, такие как наличие кислорода, это может стать важным подтверждением теории, что разумные цивилизации во Вселенной не редкость.