Разведка США три месяца расследовала происхождения коронавируса: остановилась на двух версиях

Американское издание узнало данные из секретного отчета разведчиков.

Разведка США пока не смогла установить единую причину происхождения коронавируса и колеблется между двумя теориями.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомые с расследованием. Сотрудники разведки близятся к завершению 90-дневного расследования о происхождении COVID-19, которое приказал провести президент Джо Байден, и подготовили секретный отчет.

После трех месяцев анализа данных разведывательное сообщество все еще колеблется между двумя теориями. Одна из них заключается в том, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, а вторая — вирус естественным путем передался от животных к людям.

Отчет в нынешнем виде не содержит "ничего слишком впечатляющего", пояснил один источник. Впрочем, по данным CNN, вполне возможно, что проект доклада еще может претерпеть значительные изменения до дедлайна.

"Неспособность национальной разведки после трех месяцев напряженной работы выбрать одну теорию с высокой степенью уверенности показывает, насколько сложно исследовать истоки пандемии COVID-19", — отмечает американское издание.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он пропитался с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Детали происхождения коронавирусной инфекции — "Секретные материалы"

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