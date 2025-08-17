Развенчан миф о "масонском знаке" в виде всевидящего глаза на долларе

Доллар / © Pixabay

На каждой американской банкноте можно увидеть множество деталей и символов, которые вызывают интерес у людей во всем мире. Часто их воспринимают как скрытые знаки или тайные коды. Один из самых известных символов — это изображение треугольника с глазом внутри, которое размещено на обратной стороне долларовой купюры. На протяжении многих лет оно стало предметом многочисленных слухов и мифов.

Об этом пишет BBC.

Многие связывают этот знак с масонами или иллюминатами. Подобные версии активно распространяются в популярной культуре, конспирологической литературе и даже в кино. Однако историки и исследователи отмечают: истинное значение символа гораздо древнее и глубже.

По данным BBC, треугольник на долларе происходит из христианской традиции. Его трактуют как олицетворение Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. В искусстве и иконописи треугольник с глазом внутри известен под названием «Око провидения». Именно в такой форме символ встречался еще задолго до появления американской валюты.

На старинных картинах можно увидеть, как над образом Бога изображается сияющий треугольник с глазом, символизирующий бдительность и высшую силу. В таком значении этот знак стал олицетворением не только божественной мудрости, но и надзора за человечеством. Глаз в центре фигуры символизирует власть и ответственность.

Сегодня «Глаз провидения» широко используется не только в религиозной символике, но и в культуре в целом. Его можно встретить в книгах, живописи, архитектуре и, конечно же, на банкнотах доллара США. Именно эта деталь стала одной из самых известных и одновременно самых обсуждаемых частей дизайна американской валюты.

Таким образом, треугольник с глазом на долларе — это не тайный знак закрытых обществ, как часто считают, а древний религиозный символ, который имеет глубокий духовный смысл и культурное значение.

