Развитие ИИ ускоряется: эксперт дал прогноз, как изменится мир к 2030 году
Федерико Паскуаль, точно предсказавший влияние искусственного интеллекта десять лет назад, рассказал, как изменится мир к 2030 году и дал советы, как не потерять работу.
Уругвайский инженер Федерико Паскуаль, точно предсказавший влияние искусственного интеллекта десять лет назад, рассказал, как, по его мнению, изменится жизнь к 2030 году под влиянием ИИ. Эксперт отмечает, что его предсказания начали сбываться быстрее, чем он ожидал.
Еще в 2014 г. на конференции TEDx он предупреждал, что ИИ «повлияет на каждый аспект работы, которую мы знаем». По словам Паскуаля, в то время это казалось «футуристическим».
«Большинство людей думали, что я безумный или преувеличиваю», — заявил он.
Как ускорилось развитие ИИ
По словам Паскуаля, переломным моментом, ускорившим развитие ИИ, стала публикация 2017 года от Google под названием Attention Is All You Need (Внимание — это все, что вам нужно). В нем была представлена архитектура Transformer, которая сегодня является основой для всех крупных языковых моделей.
"Сегодня все модели от OpenAI, Anthropic и DeepMind базируются на этом", - пояснил Паскуаль.
В 2014 году инженер процитировал футуролога Рэя Курцвейла, предсказавшего, что к 2029 году компьютеры достигнут того же когнитивного уровня, что и люди. Он также предупредил, что к 2030 году «почти 90% статей и новостей, которые мы читаем, будут написаны подобными системами».
Угроза или возможность чего ждать от ИИ
Федерико Паскуаль считает, что искусственный интеллект не заменит всех работников в будущем. В то же время он убежден, что автоматизация прежде всего затронет простейшие функции в каждой профессии.
«Автоматизируются основы. Те, у кого есть талант и обеспечивающие руководство, суждение или вкус, остаются ключевыми», — отметил он.
В то же время Паскуаль выразил обеспокоенность тем, как развивается сектор. Он считает, что крупные компании предпочитают рынок и лидерство безопасности.
«Если у вас очень мощная модель, вы не держите ее, пока не убедитесь, что она безопасна: вы все равно запускаете ее, потому что не хотите отстать. Вопрос безопасности откладывается на второй план», – объяснил эксперт.
Как подготовиться к переменам
Несмотря на риски, Паскуаль считает, что будущее зависит от самих людей.
«В конце концов, все зависит от нас. Мы можем остаться позади или воспользоваться возможностями, но не технология решает, а как мы с ней взаимодействуем. Разработка будет продолжать развиваться; важно, как мы с ней обращаемся», — подчеркнул он.
По его мнению, чтобы начать работать с ИИ, не нужны чрезвычайные усилия.
Сегодня все, что вам нужно, это компьютер или мобильный телефон, независимо от марки или модели, и доступ к Интернету. С этим вы можете использовать такие инструменты, как ChatGPT или Gemini. Все, что вам нужно — это желание и любопытство, чтобы их попробовать», — добавил эксперт.
