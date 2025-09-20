Развитие ИИ ускоряется: эксперт дал прогноз, как изменится мир к 2030 году

Искусственный интеллект автоматизирует рутинную базовую работу, но не заменит талантливых людей

Уругвайский инженер Федерико Паскуаль, точно предсказавший влияние искусственного интеллекта десять лет назад, рассказал, как, по его мнению, изменится жизнь к 2030 году под влиянием ИИ. Эксперт отмечает, что его предсказания начали сбываться быстрее, чем он ожидал.

Об этом пишет Daily Star.

Еще в 2014 г. на конференции TEDx он предупреждал, что ИИ «повлияет на каждый аспект работы, которую мы знаем». По словам Паскуаля, в то время это казалось «футуристическим».

«Большинство людей думали, что я безумный или преувеличиваю», — заявил он.

Как ускорилось развитие ИИ

По словам Паскуаля, переломным моментом, ускорившим развитие ИИ, стала публикация 2017 года от Google под названием Attention Is All You Need (Внимание — это все, что вам нужно). В нем была представлена архитектура Transformer, которая сегодня является основой для всех крупных языковых моделей.

"Сегодня все модели от OpenAI, Anthropic и DeepMind базируются на этом", - пояснил Паскуаль.

В 2014 году инженер процитировал футуролога Рэя Курцвейла, предсказавшего, что к 2029 году компьютеры достигнут того же когнитивного уровня, что и люди. Он также предупредил, что к 2030 году «почти 90% статей и новостей, которые мы читаем, будут написаны подобными системами».

Угроза или возможность чего ждать от ИИ

Федерико Паскуаль считает, что искусственный интеллект не заменит всех работников в будущем. В то же время он убежден, что автоматизация прежде всего затронет простейшие функции в каждой профессии.

«Автоматизируются основы. Те, у кого есть талант и обеспечивающие руководство, суждение или вкус, остаются ключевыми», — отметил он.

В то же время Паскуаль выразил обеспокоенность тем, как развивается сектор. Он считает, что крупные компании предпочитают рынок и лидерство безопасности.

«Если у вас очень мощная модель, вы не держите ее, пока не убедитесь, что она безопасна: вы все равно запускаете ее, потому что не хотите отстать. Вопрос безопасности откладывается на второй план», – объяснил эксперт.

Как подготовиться к переменам

Несмотря на риски, Паскуаль считает, что будущее зависит от самих людей.

«В конце концов, все зависит от нас. Мы можем остаться позади или воспользоваться возможностями, но не технология решает, а как мы с ней взаимодействуем. Разработка будет продолжать развиваться; важно, как мы с ней обращаемся», — подчеркнул он.

По его мнению, чтобы начать работать с ИИ, не нужны чрезвычайные усилия.

Сегодня все, что вам нужно, это компьютер или мобильный телефон, независимо от марки или модели, и доступ к Интернету. С этим вы можете использовать такие инструменты, как ChatGPT или Gemini. Все, что вам нужно — это желание и любопытство, чтобы их попробовать», — добавил эксперт.

Напомним, ШИ-модели учатся предсказывать будущее . Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи в прогнозировании геополитических событий и даже опережает людей в соревнованиях по предвидению будущего.