Ребенок-дятел: археологи нашли странное захоронение каменного века

Международная команда археологов раскрыла неожиданные детали о жизни и традициях захоронения людей каменного века. Оказалось, что более семи тысяч лет назад они украшали своих умерших изысканным нарядом из ярких мехов и птичьих перьев.

Уникальная технология исследования

Сделать это открытие помогла инновационная методика. Ученые из Хельсинкского университета проанализировали 139 образцов почвы из 35 древних могил на археологическом памятнике Скейтгольм на юге Швеции. Это место использовалось местными охотниками-собирателями как кладбище еще в 5200-4800 годах до нашей эры.

Обычно мягкие органические материалы хранятся только в особых условиях, например в ледниках или под водой. Однако новый метод центрифугирования и микроскопического анализа позволил исследователям выявить наименьшие частицы волос и перьев прямо в обычной почве из захоронений.

Мальчик-дятел и двухцветная обувь

Результаты микроскопического анализа поразили учёных. В одной из могил, где покоились ребенок и взрослый мужчина, нашли микрочастицы оленьей шерсти и перья дятла. Это свидетельствует о том, что мальчик был одет в наряд из кожи оленя, а его голову украшал специфический убор из ярких перьев дятла. Рядом также лежали зубы бурого медведя, инструменты и янтарные бусы.

В могиле пожилой женщины возле ее шеи обнаружили пух водоплавающих птиц, который, вероятнее всего, был частью накидки. А у правой пятки обнаружили белую шерсть горностая и коричневые волосы другого хищника — ученые предполагают, что женщина носила стильную двухцветную меховую обувь, которая полностью истлела за тысячелетия.

В общей сложности исследователи выяснили, что по меньшей мере 21 человека на этом древнем кладбище похоронили с использованием птичьих перьев.

«Это исследование подчеркивает огромное значение птиц и их перьев для древних людей, и они дают нам новые увлекательные знания», — отмечает соавтор исследования, археологиня Кристина Маннермаа.

