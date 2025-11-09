Ребенок от трех родителей: в одной стране это перестало быть фантастикой

Младенец. Иллюстративное изображение / © Unsplash

Недавно ученые объявили о рождении восьми здоровых детей в Великобритании, зачатых с помощью ДНК трех человек.

Об этом сообщило издание The Conversation.

Эмбрион использует ДНК из яйцеклетки и спермы предполагаемых отца и матери, а также клетки из яйцеклетки второй женщины (донора).

Этот процесс, известный как митохондриальная заместительная терапия, позволяет женщинам с определенными генетическими нарушениями зачать ребенка, не передавая свою болезнь наследникам.

Великобритания стала первой страной в мире, которая разрешила донорство митохондрий для эмбрионов трех человек еще десять лет назад, в 2015 году.

В других странах такие донорства запрещены или строго контролируются.

Эти ограничения основаны на политических и этических опасениях относительно использования человеческих эмбрионов для исследований, неизвестного влияния на здоровье детей и более широких последствиях разрешения на генетическую модификацию человеческих эмбрионов.

Также существуют опасения относительно этических или правовых последствий создания детей от «трех родителей».

Однако не совсем правильно утверждать, что в результате этого процесса у ребенка будет действительно трое родителей, поскольку количество ДНК, которую предоставляет донор, незначительно, только 0,1% ДНК ребенка. Поэтому ребенок не будет иметь никаких общих физических характеристик с донором.

Этот метод используется только для людей, страдающих митохондриальными заболеваниями, и тщательно регулируется. Он недоступен для более широкого использования.

Напомним, ученые отмечают, что не все черты наследуются детьми одинаково: одни приходят исключительно от матери, другие — от отца, а некоторые формируются под влиянием обоих.