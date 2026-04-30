Редкая находка: на шахте в Канаде добыли огромный желтый бриллиант весом 158 карат

Желтый бриллиант. Фото: Rio Tinto

В марте 2025 года на севере Канады, в Северо-Западных территориях, шахтеры добыли крупный необработанный желтый бриллиант весом 158,20 карата. Компания Rio Tinto отметила, что это один из крупнейших желтых алмазов ювелирного качества, когда-либо найденных в стране.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Камень обнаружили на шахте Diavik, расположенной на небольшом острове в озере Лак-де-Гра, примерно в 200 километрах к югу от Полярного круга. Это одно из самых отдаленных горнодобывающих предприятий Северной Америки: доступ к нему возможен только зимой по ледяной дороге, а в теплое время года — на гидросамолете. Шахта работает автономно и не подключена к общей электросети.

Желтые бриллианты на этом месторождении встречаются крайне редко. По данным компании, их доля составляет менее 1% от общей добычи, тогда как большинство камней — бесцветные или белые. За более чем 22 года работы Diavik это лишь пятый желтый бриллиант весом более 100 карат.

Специалисты объясняют, что желтый оттенок таких алмазов обусловлен наличием атомов азота в кристаллической решетке. Когда эти атомы группируются, они поглощают синюю часть спектра света, из-за чего камень приобретает характерный цвет. Считается, что подобные бриллианты формировались в условиях, которые сейчас не воспроизводятся в природе.

Несмотря на значительный размер, эта находка не является рекордной для шахты. В 2018 году на Diavik добыли желтый бриллиант весом 552,74 карата, который на то время признали крупнейшим в Северной Америке. Ранее, в 2015 году, там нашли камень Foxfire весом 187,7 карата.

Новый бриллиант получили во время завершающего этапа работы месторождения. Изначально шахту планировали закрыть в 2025 году, однако сроки продлили благодаря запуску подземной добычи на участке A21. Работы продолжались до начала 2026 года, а официально Diavik прекратила деятельность 24 марта 2026-го. Таким образом, 158-каратный камень стал одной из последних крупных находок за весь период эксплуатации.

Оценка стоимости бриллианта пока не обнародована, как и информация о потенциальном покупателе. Перед продажей камень будет проходить этапы оценки и огранки. Во время этого процесса обычно теряется более половины первоначального веса, поскольку мастера стремятся достичь оптимального сочетания размера и насыщенности цвета.

Относительно возраста алмаза, компания заявила, что ему около двух миллиардов лет. В то же время геологи уточняют: эта цифра касается древних пород, в которых он сформировался. Сама кимберлитовая трубка, через которую бриллиант попал ближе к поверхности, значительно моложе.

