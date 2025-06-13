Редкий черный айсберг у берегов Канады: явление заинтересовало ученых

Черный айсберг. Фото: Халлур Антониуссен/Facebook

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В середине мая рыбак Халлур Антониуссен, находясь на борту траулера «Сапути» в Лабрадорском море, заметил айсберг необычного темного цвета. В отличие от привычных белых ледяных глыб, этот айсберг был почти черным и имел форму ромба. За несколько дней фото разлетелось по соцсетям, вызвав волну обсуждений.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Специалисты отмечают, что цвет айсбергов формируется вследствие физических свойств льда и наличия примесей. Привычные белые айсберги имеют такой вид из-за большого количества микроскопических воздушных пузырьков, которые равномерно распределены в толще льда. Эти пузырьки рассеивают свет всех длин волн, что создает эффект белого цвета.

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Когда лед подвергается сжатию в течение длительного времени — например, в нижних слоях массивного ледника — воздушные карманы постепенно исчезают. Такой лед становится более прозрачным и лучше проводит свет. Из-за этого более короткие волны света (голубые) рассеиваются, тогда как более длинные (красные) поглощаются, и айсберг приобретает характерный голубой или синий оттенок.

Как отмечают специалисты, айсберги могут иметь также темные цвета — серый или даже черный. Такой оттенок возникает, когда в состав льда во время его формирования попадают частицы грязи, камней или другие осадочные материалы. Это случается, в частности, когда ледник передвигается по земной поверхности и захватывает грунтовые отложения.

Гляциолог Лев Тарасов предполагает, что темный айсберг мог образоваться в результате длительного смешивания льда с обломками горных пород, или даже воздействия вулканической сажи или падения метеорита. Возраст такого льда может составлять от тысяч до сотен тысяч лет.

Напомним, ученые обнаружили, что уровень кислотности океанов уже превысил безопасную границу, и это может разрушить морские экосистемы. В то же время исследователи зафиксировали потемнение более 20% мирового океана.

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