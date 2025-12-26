Редкий хищник, пропавший на 30 лет, был пойман в тайских джунглях

Плоскоголовая кошка. Фото: Jim Sanderson/CC BY-SA 3.0

В Таиланде впервые с середины 1990-х годов подтвердили существование плоскоголового кота — одного из самых редких и наименее исследованных хищников Юго-Восточной Азии. Животное зафиксировали фотоловушки в заповеднике принцессы Сириндхорн в течение 2024-2025 годов.

Об этом сообщило издание Live Science.

О повторном обнаружении вида сообщила природоохранная организация Panthera в День защиты дикой природы Таиланда. Исследователи отмечают, что камеры зафиксировали не только взрослых особей, но и самку с детенышем, что свидетельствует об успешном размножении плоскоголовых котов в южной части страны.

Плоскоголовый кот (Prionailurus planiceps) ранее был известен лишь по единичным наблюдениям в Брунее, Малайзии и Индонезии. В Таиланде вид считался практически исчезнувшим — с 1995 года не существовало никаких подтвержденных данных о его присутствии. Этот мелкий хищник весит около 2 кг, имеет перепончатые лапы и приспособлен к жизни в заболоченных лесах и водно-болотных угодьях.

Согласно оценке Международного союза охраны природы (МСОП) за 2014 год, плоскоголовые коты находятся под угрозой исчезновения. Среди ключевых угроз — уничтожение естественных сред обитания, деградация водно-болотных территорий, чрезмерный вылов рыбы и другие последствия деятельности человека.

В Panthera отмечают, что нынешние полевые исследования стали самыми масштабными за всю историю изучения этого вида. Обновленные данные по численности плоскоголовых котов планируют обнародовать в начале 2026 года.

Министр природных ресурсов Таиланда Сушарт Чомклин назвал возвращение плоскоголового кота результатом многолетней работы по сохранению природных экосистем. Глава Департамента национальных парков Аттапол Чароенчанса добавил, что это открытие имеет важное значение не только для Таиланда, но и для всей Юго-Восточной Азии.

