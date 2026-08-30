Редкий нацистский катер нашли через 83 года после затопления — он почти не изменился (фото)

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Редкий немецкий скоростной катер времен Второй мировой войны был обнаружен на глубине более 90 метров — через 83 года после того, как судно затонуло во время буксировки к месту ремонта.

Об этом сообщает NTK.

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Команда греческих технических дайверов из компании AegeanTec нашла очень хорошо сохранившееся судно, десятилетиями лежавшее на морском дне почти в вертикальном положении.

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Специалисты считают, что 12-метровый катер — LS6 — Leichtes Schnellboot, находившийся на вооружении Кригсмарине военно-морских сил нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Затонувший корабль лежит между греческим островом Лефкада и материковой частью страны, недалеко от Превезы в Ионическом море.

По мнению экспертов, LS6 может быть единственным известным судном этого типа, сохранившимся до наших дней.

Катер LS6 / Фото: Aegeantec

О необычной находке в начале этого месяца рассказал морской историк AegeanTec Джордж Карелас. Ей предшествовали годы поисков и детального изучения исторических материалов.

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Поисковая операция стартовала еще в 2013 году. Тогда немецкий военно-морской историк Петер Шенк передал исследователям архивные данные о небольшом судне Кригсмарине, затонувшем в Ионическом море.

Впоследствии охотник за затонувшими судами из Лефкады Димитрис Джаннулатос с помощью сонара обнаружил на морском дне объект на глубине около 96 метров.

После этого к нему окунулись технические дайверы AegeanTec Маринос Гиургас и Василис Спиропулос. Именно им предстояло выяснить, какое судно пролежало на столь значительной глубине в течение десятилетий.

Во время погружения дайверы увидели стоящий на морском дне катер почти вертикально. Особенно ошеломляло его состояние: алюминиевый корпус и надстройка остались удивительно хорошо сохраненными после более восьми десятилетий под водой.

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Катер LS6 / Фото: Aegeantec

Дайверы поделились впечатлениями от момента, когда впервые увидели судно:

«Момент, когда силуэт вынырнул из глубин, напомнил нам, почему именно мы делаем то, что делаем. Мало ли что может сравниться с той привилегией, когда ты первой погружаешься, документируешь и идентифицируешь забытый кусочек истории».

Идентифицировать обломки как LS6 удалось по совокупности характерных признаков. Среди них — размеры судна, алюминиевая конструкция, особенности корма, а также два дизельных двигателя Junkers Jumo 205.

Еще одна деталь оказалась особенно важной для установления обстоятельств гибели катера: часть буксируемого троса до сих пор оставалась прикрепленной к носовой части.

LS6 построила компания «Дорнье», а в эксплуатацию катер был введен в 1941 году.

Катер LS6 / Фото: Aegeantec

Первоначально судно создавали для проведения торпедных операций. Однако впоследствии его переоборудовали для выполнения противолодочных задач. На катере также установили оборудование для сброса глубинных бомб.

Исторические исследования показывают, что 24 сентября в 1943 году LS6 подвергся атаке во время перехода из Игуменицы в Корфу.

Скорее всего, нападение совершили шесть итальянских истребителей-бомбардировщиков Reggiane Re.2002.

Взрывы недалеко от катера серьезно повредили его легкий алюминиевый корпус. Судно потеряло возможность самостоятельно маневрировать, после чего немецкие военные решили отбуксировать его в Пирей для ремонта.

Однако поврежденный корпус не выдержал буксировки. Считается, что это произошло пять дней спустя после атаки — 29 сентября.

В судно начала стремительно поступать вода, и LS6 затонул вблизи Митикаса, недалеко от Превезы.

Именно обстоятельства его наводнения, вероятно, помогли сохранить катер в таком состоянии. В отличие от судов, полностью уничтоженных во время воздушных атак, LS6 оказался на морском дне уже после того, как его повредили и пытались отбуксировать.

Дополнительным фактором могла стать алюминиевая конструкция судна, которая, по оценкам экспертов, также способствовала его необычайно хорошей сохранности.

В настоящее время точное местонахождение затонувшего LS6 не разглашается. Греческое законодательство предусматривает охрану обломков кораблей и самолетов старше 50 лет как исторических памятников.

Так что редкий катер, пролежавший под водой более восьми десятилетий, останется не только важным археологическим открытием, но и защищенной частью исторического наследия.

Напомним, археологи нашли точное место захоронения Иисуса Христа.

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