Редкое космическое явление в ноябре: когда Юпитер и Марс окажутся рядом на ночном небе

Небесное шоу 16 ноября / © NASA

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В середине ноября на ночном небе можно будет наблюдать эффектное астрономическое явление — Юпитер и Марс визуально окажутся очень близко друг к другу. Планеты сойдутся в созвездии Льва, создав яркую пару, которую можно будет увидеть даже с помощью обыкновенного бинокля.

Об этом сообщает издание Space.com со ссылкой на астрономический ресурс In-The-Sky.

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Ближайшее видимое сближение Марса и Юпитера состоится 15 ноября в 21:04 по восточному времени США (16 ноября в 04:04 по киевскому времени).

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В момент максимального сближения планеты будут находиться ниже горизонта для наблюдателей в США. Однако увидеть их можно будет уже через несколько часов, примерно в полночь по местному времени, когда они поднимутся над восточным горизонтом.

Точное время восхода и заката планет будет зависеть от места наблюдения. Его можно проверить с помощью специального сервиса от Time and Date.

Как будут выглядеть Юпитер и Марс на небе

Юпитер будет самым ярким из двух небесных тел. Он появится на расстоянии чуть более одного градуса от красного света Марса. Для сравнения, это примерно ширина мизинца, если вытянуть руку перед собой и посмотреть на ночное небо.

Рядом с планетами будет сиять яркая звезда Регул — она образует одну из характерных точек фигуры в форме перевернутого вопросительного знака, которая символизирует голову Льва в одноименном созвездии.

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Марс и Юпитер будут настолько близки друг к другу, что обе планеты можно будет одновременно увидеть в поле зрения бинокля с параметрами 10×50. С помощью телескопа их можно будет рассматривать отдельно, когда они поднимутся над горизонтом.

Когда планеты снова сблизятся

В утренние часы 16 ноября владельцы телескопов также смогут увидеть Большое красное пятно Юпитера — гигантский шторм, вращающийся в атмосфере газового гиганта. Для наблюдения подойдет даже любительский телескоп с апертурой 4 дюйма (около 10 см).

С помощью светло-зеленого светофильтра можно улучшить видимость Большого красного пятна, а оранжевый фильтр поможет рассмотреть детали облачных полос Юпитера.

После 15 ноября видимое расстояние между планетами будет постепенно увеличиваться. В следующий раз столь близко на земном небе Юпитер и Марс окажутся лишь примерно через 2,5 года — в июле 2029-го. Тогда их сближение будет происходить в созвездии Девы.

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Раньше речь шла об уникальном астрологическом явлении, а именно погружении Земли на 6 минут в темноту. Астрономы рассказали о происшествии подробно.

Напомним, учёные впервые наблюдали рождение планеты в режиме реального времени.

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