Редкое лунное затмение 5 мая: увидят ли его украинцы

Лучше всего явление будет видно в Австралии и Азии.

Вечером, 5 мая, жители Земли смогут наблюдать полутеневое лунное затмение. Частично его можно увидеть и на территории Украины.

Как отмечает ресурс Timeanddate, наблюдать за затемнением можно будет в любой точке на ночной стороне Земли. Вместе с тем, в некоторых регионах Луна будет сходить или садиться во время затемнения, поэтому может оказаться скрытой за горизонтом.

Начнется затмение в 18:14 по Киеву, его пик ожидается в 20:22, а завершение в 22:31. Большую часть затемнения Луна будет находиться за горизонтом, но ее завершающую фазу можно будет увидеть и в Украине.

В следующий раз такое явление будет наблюдаться в 2042 году.

Напомним, в начале апреля мир наблюдал гибридное солнечное затмение.

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