Редкое "огненное кольцо" Солнца: когда и где его можно увидеть

Космос / © Pixabay

Реклама

Над Антарктидой 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна закроет большую часть Солнца, оставив на небе «огненное кольцо».

Об этом сообщает астрономический обозреватель Энтони Вуд, пишет издание Space.

По его словам, это первое солнечное затмение 2026 года и одно из самых эффектных астрономических явлений года. Во время затмения Луна будет располагаться так, что будет закрывать центральную часть Солнца, оставляя видимой лишь тонкую внешнюю полоску, что создает впечатление горящего кольца в южном небе. Такой тип затмения называют кольцеобразным или аннулярным.

Реклама

Явление начнется в 7:12 утра по восточному времени (12:12 по Гринвичу) и продлится 1 минуту 52 секунды. Лучше всего его можно будет наблюдать на исследовательских станциях в Антарктиде, где оно станет доступным ограниченному количеству людей, а также миллионам пингвинов, населяющих ледяной континент.

Для наблюдения за затмением в более отдаленных регионах, в частности на южном краю Южной Америки, юго-востоке Африки и частично над океанами, оно будет частичным, создавая эффект, будто Луна «откусила» кусок Солнца.

Эксперт отметил необходимость осторожности: смотреть на Солнце без специальной защиты опасно и может привести к мгновенному и необратимому повреждению глаз. Для безопасного наблюдения рекомендуется использовать очки для затемнения или специальные солнечные бинокли, блокирующие вредное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

Вуд также напомнил, что уже 12 августа 2026 года ожидается полное солнечное затмение, поэтому сейчас хорошее время подготовить необходимое оборудование для наблюдения за небесными явлениями.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в августе 2027 года произойдет редкое солнечное затмение, которое по продолжительности станет крупнейшим в XXI веке. Оно охватит части Европы, Африки и Ближнего Востока, погрузив эти территории в темноту более чем на шесть минут.