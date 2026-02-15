- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
Редкое затемнение 17 февраля: увидят ли украинцы "огненное кольцо"
Кольцеобразное солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 над Антарктидой, с частичными фазами видимыми в Южной Америке и Африке.
Во вторник, 17 февраля, ожидается редкое кольцеобразное солнечное затмение, которое часто называют «огненным кольцом».
Об этом пишет Daily Galaxy.
Такое явление случается, когда Луна располагается между Землей и Солнцем, но из-за большей удаленности от Солнца выглядит меньше диска, оставляя внешние края Солнца видимыми.
В результате вокруг силуэта Луны образуется сияющее кольцо — именно так называют явление «огненное кольцо».
В отличие от полного солнечного затмения, этот феномен более тонкий, но одновременно впечатляющий.
Во время прохождения Луны перед Солнцем блокирует около 96% солнечного диска, оставляя тонкую полосу света, продолжающуюся примерно до 2 минут 20 секунд.
Наблюдать за этим затемнением можно только при использовании надлежащих очков или специальных защитных устройств, ведь прямое наблюдение без защиты чревато серьезным поражением глаз.
Наиболее заметным явление будет над Антарктидой, частично — в южных частях Южной Америки и Африки.
Напомним, в феврале астрономы прогнозируют редкое зрелище — так называемый «планетный парад», когда в небе можно будет увидеть одновременно шесть планет Солнечной системы. Одну из них, Юпитер, можно будет легко распознать даже невооруженным глазом.