Редкое зрелище на небе: миллионы людей увидят частично затемненный закат солнца

Солнечное затмение / © AFP

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Вечером 12 августа 2026 года у жителей Европы и северо-западной Африки будет уникальная возможность наблюдать за масштабным солнечным затмением прямо во время заката. Это редкое явление охватит почти весь континент, а полную фазу затемнения можно увидеть в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании.

Об этом сообщает Space.com.

Частичное затемнение в Европе и Африке

Пока охотники за затмениями будут массово отправляться в Испанию ради полной фазы, миллионы других людей смогут насладиться огромным частичным затмением. Это чрезвычайное зрелище частично омраченного солнца будет хорошо заметно во Франции, Германии, Италии, Украине и многих других европейских государствах.

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На европейском континенте солнечный серп будет опускаться за горизонт в виде печального лица рогами вниз. В то же время в странах северо-западной Африки, таких как Марокко или Алжир, этот лунный силуэт будет напоминать форму буквы С.

Эксперты отмечают, что лучшие локации для фотографов расположены вдоль специальной линии на картах затемнения. Идеальными местами для наблюдения за водой станут Корсика, итальянское побережье Лигурийского моря и Венеция.

Советы для идеального наблюдения

Для удачного просмотра этого астрономического чуда нужно отыскать место с полностью открытым и низким западным горизонтом. Даже очень далекие облака могут полностью заблокировать вид на садящееся солнце.

Специалисты советуют заранее проверить выбранную локацию за несколько дней до события, чтобы иметь запасной вариант на случай непредвиденных обстоятельств. Прогнозы погоды становятся достаточно надежными только за 3 дня до затмения.

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Картографы также обращают внимание на интересный оптический эффект преломления света в атмосфере. Эта рефракция чуть-чуть поднимает солнце над горизонтом, что позволяет увидеть явление даже с не совсем идеальных позиций на карте.

Напомним, в 2027 году произойдет уникальное солнечное затмение, которое продлится рекордные 6 минут и погрузит в темноту три континента. По своей продолжительности это затемнение станет самым длинным в XXI веке.

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