Река из библейского пророчества об Армагеддоне высыхает: что происходит с Евфратом
Одна из самых известных рек Ближнего Востока стремительно теряет воду. Именно Евфрат в библейских текстах называют рекой, высыхание которой будет предшествовать Армагеддону.
Река Евфрат, которую в христианской традиции связывают с пророчествами об Армагеддоне, продолжает терять воду. В последние дни отрывки из Книги Откровения, где высыхание реки описывается как одно из событий перед финальной битвой между добром и злом. В то же время ученые отмечают: нынешняя ситуация имеет вполне реальные причины и связана прежде всего с климатическими изменениями и истощением водных ресурсов.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Евфрат является одной из важнейших рек Ближнего Востока. Она берет начало в Турции, протекает по территории Сирии и Ирака и впадает в Персидский залив. Вместе с Тигром река играла ключевую роль в развитии древней Месопотамии, которую считают одной из первых «колыбелей цивилизации». Именно благодаря этим рекам в регионе могли развиваться земледелие, торговля и крупные поселения.
Из-за своего исторического значения Евфрат неоднократно упоминается в Библии. Его связывают как с Эдемским садом, так и с Книгой Откровения — единственной апокалиптической книгой Нового Завета. В 16-й главе говорится о том, как ангелы изливают на Землю «чаши Божьего гнева». После шестой чаши, согласно тексту, высыхает река Евфрат, открывая путь «царям с востока».
Отрывок также описывает демонов, которые собирают правителей мира к «великой битве Всемогущего Бога». Именно из-за этих строк современные дискуссии об обмелении Евфрата часто сопровождаются упоминаниями об Армагеддоне.
Однако проблема высыхания реки не нова. Еще в 2013 году NASA обнародовало результаты исследований миссии GRACE, которая изучала изменения запасов воды на Земле. Исследователи пришли к выводу, что в бассейнах Тигра и Евфрата с 2003 до 2009 года было потеряно примерно 144 кубических километра пресной воды. Это почти соответствует объему Мертвого моря.
По оценкам ученых, около 60% потерь связаны с активным использованием подземных вод. Остальные — следствие засух, уменьшения количества осадков и изменений климата. В частности, в Сирии за последнее столетие температура выросла примерно на 1 °C, а средний уровень осадков уменьшился.
В 2021 году Министерство водных ресурсов Ирака в своем отчете предупреждало, что из-за климатического кризиса и неэффективного управления водными ресурсами Евфрат может существенно пересохнуть уже к 2040 году. Для стран региона это создает серьезные риски, ведь миллионы людей зависят от реки для сельского хозяйства, питьевой воды и энергетики.
В то же время исследователи библейских текстов призывают не воспринимать отрывки из Откровения буквально. Профессор Техасского университета в Остине Л. Майкл Уайт объяснял, что апокалиптическая литература была насыщена символами и образами, которые были понятны именно людям того времени.
По его словам, для жителей Римской империи Евфрат имел особое значение, ведь служил естественной границей между Римом и Парфянским царством. Поэтому высыхание реки в текстах могло символизировать страх перед войнами или вторжением с востока, а не буквальный сценарий конца света.
Кроме того, в самой Книге Откровения описываются и другие масштабные катастрофы: моря, превращающиеся в кровь, гибель всего живого в воде, сокрушительная жара, гигантский град и исчезновение островов и гор. На этом фоне нынешнее обмеление Евфрата исследователи называют скорее тревожным сигналом экологического кризиса, чем признаком приближения библейского Армагеддона.
