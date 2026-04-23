Река Колорадо «исчезла» на 5 миллионов лет: ученые нашли объяснение загадки

Река Колорадо. Фото: Realbrvhrt/CC BY-SA 3.0

Геологи из Калифорнийского университета заявили, что, вероятно, раскрыли одну из самых больших тайн Северной Америки — куда исчезала река Колорадо из геологической летописи на около 5 миллионов лет.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

На основе геологических данных ученые установили, что река Колорадо существовала на западе современного штата Колорадо около 11 миллионов лет назад. Также известно, что примерно 5,6 миллиона лет назад она впервые прорвалась через Большой Каньон. Однако где именно протекала река в промежутке между этими событиями, долгое время оставалось загадкой.

Река уже давно является предметом научных споров: исследователи не могут прийти к согласию, когда именно она начала протекать через Большой Каньон. Новое исследование свидетельствует, что ранее Колорадо впадала в большое древнее озеро Бидахочи на территории современной нации Навахо.

Работу возглавил Джон Хэ из Калифорнийского университета. Вместе с командой он исследовал образцы песчаника и искал в них цирконы — микроскопические кристаллы, способные хранить геохимическую информацию о своем происхождении. С помощью метода детритной цирконовой геохронологии ученые установили возраст отложений и проследили, откуда река приносила осадочные породы.

Результаты анализа показали, что отложения, образовавшиеся примерно 6,6 миллиона лет назад в озере Бидахочи, имеют такие же геохимические признаки, как и осадки реки Колорадо выше и ниже по течению.

«Это, в сочетании с признаками ряби в слоях горных пород, исследованных в полевых условиях, и окаменелостями крупных видов рыб, характерных для быстротечных вод, указывало на мощную реку, впадающую в стоячую воду», — говорится в статье.

По мнению исследователей, Колорадо длительное время наполняла озеро водой и осадком, пока оно не переполнилось. Предположительно, после этого вода прорвала естественную преграду, и река начала прокладывать себе путь через Большой Каньон, превратившись в водную артерию континентального масштаба.

Сейчас река Колорадо обеспечивает водой более 40 миллионов человек на западе США и поддерживает существование более 150 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Она также является важной природной средой для птиц и крупных млекопитающих, в частности черных медведей, толстолобиков и лосей.

Ученые отмечают: версия о том, что река прорвалась через переполненное озеро, существовала и раньше, однако именно новое исследование предоставило более весомые доказательства в ее пользу.

«Мне кажется, есть что-то уникальное и тревожное в том, что история планеты разворачивается перед нашими глазами, но мы не можем ее полностью растолковать. Мы всегда знали, что Гранд-Каньон существует — эта массивная, высоченная скалистая стена, — но с каждым днем мы узнаем все больше о том, как он образовался», — отметил Хэ.

