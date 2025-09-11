Реки Аляски стали оранжевыми и токсичными: ученые зафиксировали необратимые изменения

Оранжевые реки. Фото: Taylor Rhoades

Реклама

В горном хребте Брукс на севере Аляски реки и ручьи, которые когда-то отличались кристальной прозрачностью, сейчас выглядят совсем иначе. Вода стала мутной, окрашенной в оранжевые оттенки, а камни на дне и берегах покрыты ржавым налетом. Местные жители отмечают и характерный металлический запах.

Об этом сообщило издание earth.com.

Специалисты объясняют: причина не в промышленном воздействии, а в таянии вечной мерзлоты. Замерзший грунт в течение тысячелетий удерживал минералы в породе. Когда же из-за повышения температуры этот естественный барьер начал разрушаться, вода и кислород добрались до сульфидосодержащих горных пород. Там запустилась химическая реакция: образовалась кислота, которая вымывает металлы, среди которых железо, алюминий и кадмий. В результате они попадают в водоемы.

Реклама

Новое исследование сосредоточено на реке Салмон — важной водной артерии региона. Ученые зафиксировали, что уровень некоторых металлов в ней превышает нормативы Агентства по охране окружающей среды США для водных организмов. Наибольшее влияние оказывает железо: оно образует осадок, который мутит воду и покрывает гравий, где происходит нерест рыб и живут личинки насекомых. Это снижает уровень кислорода и затрудняет воспроизводство рыбы. Кадмий более опасен в долгосрочной перспективе, ведь может накапливаться в органах рыб и влиять на всю пищевую цепочку — от форели и хариуса до п

Исследователи отмечают, что изменения охватывают не только Салмон. Подобные процессы происходят в десятках других арктических рек и потоков, которые имеют схожее геологическое строение и подвергаются таянию мерзлоты. Наблюдения ведутся с 2019 года, когда впервые зафиксировали отклонения в цвете воды и поведении рыбы.

Ученые подчеркивают: эти изменения имеют необратимый характер. В отличие от загрязнения шахтного происхождения, которое можно контролировать техническими средствами, в отдаленных районах Аляски источник проблемы расположен непосредственно в почвах, и устранить его невозможно. Единственным способом было бы повторное промерзание вечной мерзлоты, однако в условиях глобального потепления это считается нереальным.

Напомним, A23a, один из крупнейших айсбергов в истории, завершает свой путь. Его площадь сократилась вдвое, а обломки разбросаны среди океана.