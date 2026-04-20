Реки «худеют» из-за жары: ученые объяснили опасный процесс

Река / © pexels.com

Повышение температуры воды в реках может серьезно изменять их экосистемы, уменьшая способность удерживать углерод, являющийся основой пищевой цепи.

Об этом говорится в материале Earth.com.

К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Аризоны. Их исследование показало, что в более теплой воде органические остатки, в частности опавшие листья, разлагаются быстрее, но менее эффективно.

В нормальных условиях попадающие в воду листья, ветви и кора становятся источником энергии для микроорганизмов, насекомых и рыб. Однако при повышении температуры значительная часть этого углерода не переходит в биомассу, а высвобождается в виде углекислого газа.

«Потепление не только ускоряет биологические процессы, но и снижает эффективность превращения углерода в биомассу — большая часть теряется как CO₂», — пояснил автор исследования Майкл Зампини.

В ходе эксперимента исследователи создали искусственные мини-реки и проследили, как меняется разложение органики при разных температурах. Оказалось, что хотя процессы активизируются, система теряет больше энергии, чем скапливает.

Это означает, что даже при высокой биологической активности реки становятся менее продуктивными. Уменьшение углерода в организмах приводит к дефициту энергии для всей экосистемы — от микроорганизмов до рыб.

Ученые предупреждают, что такие изменения могут иметь долгосрочные последствия: оказать влияние на рыболовство, качество воды и стабильность природных систем, от которых зависит человек.

