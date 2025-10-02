Реки разъедают плоть: токсины отравили воду и уничтожили все живое

Вода в Замбии загрязнена / © AP

Реклама

В Замбии прорыв дамбы с отходами горнодобывающей промышленности превратился в одну из самых масштабных экологических катастроф страны. Зимой сооружение, которое удерживало озеро с токсичными хвостами, частично обвалилось. Это вызвало мощную волну кислотного шлама, которая прошла через сельскохозяйственные угодья и попала в речную систему.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Независимая экологическая оценка установила, что в окружающую среду вылилось около 1,5 миллиона тонн отходов с высоким уровнем кислотности. Уже через несколько часов после аварии река Мвамбаши, а затем и большая река Кафуэ стали настолько кислыми, что их воды могли растворять плоть.

Реклама

Местные жители рассказывали, что в водоемах массово погибала рыба и лягушки, а на поверхности воды появлялись странные пузыри. Фермеры нашли мертвого бегемота и крокодила.

Чтобы снизить кислотность, власти применили вертолеты, которые сбрасывали в воду тонны извести. Однако результаты проб показали, что кроме кислоты в реках обнаружили мышьяк, цианид и токсичные тяжелые металлы — типичные отходы добычи меди.

По словам экологов, такие примеси представляют серьезную угрозу для здоровья: они могут вызывать врожденные пороки, рак, поражение печени и легких. Особое беспокойство вызывает тот факт, что река Кафуэ является источником питьевой воды для около 60% населения страны.

Экологический активист Чилеква Мумба отметил, что масштабы катастрофы невозможно преуменьшать. Он отметил, что правительство реагировало слишком медленно, а власть пыталась уменьшить серьезность ситуации, учитывая зависимость Замбии от горной промышленности и тесные экономические связи с Китаем, который активно инвестирует в добычу полезных ископаемых в стране.

Реклама

Официально правительство заявило, что кислотность воды уже снизилась и она пригодна для потребления. В то же время один из высокопоставленных чиновников признал, что разлив вызвал гнев властей, а компания должна была предвидеть возможность аварии.

Компания Sino Metals принесла извинения и пообещала помочь в ликвидации последствий. Сначала масштабы разлива оценили в 50 тысяч тонн отходов. Однако после двух месяцев исследований и анализа 3,5 тысячи проб южноафриканская компания Drizit установила: на самом деле в окружающую среду попало в 30 раз больше — около 1,5 миллиона тонн. При этом более 900 тысяч кубометров токсичных веществ до сих пор остаются на месте.

Фермеры заявляют, что компенсации, которые они получили, являются мизерными по сравнению с убытками. Их земли полностью уничтожены: «Сейчас все мертвое. Не выжило ни одно растение. Теперь ничего не будет расти», — рассказал один из них.

Вице-президент Замбии Мутале Налуманго предупредил, что если последствия для почв и урожаев окажутся более серьезными, правительство потребует дополнительных компенсаций.

Реклама

Несмотря на официальные запреты, жители снова начали пользоваться водой из реки, ведь альтернативных источников нет. Люди боятся приближения сезона дождей, который может привести к еще большему распространению токсинов.

Напомним, ВОЗ предостерегает: распространение антибиотикорезистентных бактерий ежегодно уносит более миллиона жизней. К 2050 году смертность может вырасти почти вдвое.