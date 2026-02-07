Рекордная аномалия в Балтийском море: такого не фиксировали с XIX века

Балтийское море / © Associated Press

В Балтийском море зафиксировали рекордно низкий уровень воды — такого не наблюдали более века. По данным измерений, на этой неделе уровень моря опустился до минимальных показателей с 1886 года из-за продолжительного восточного ветра.

Об этом сообщило издание Delfi.en.

Наиболее заметное падение зафиксировали на Аландских островах: там уровень воды был на 72 сантиметра ниже среднего, что стало новым рекордом с начала наблюдений в 1924 году.

На латвийском побережье ситуация подобная. По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень моря снизился примерно до 65 сантиметров ниже нулевой отметки по национальной системе высот. В Лиепае и Вентспилсе показатели приблизились к историческим минимумам: более низкие значения там фиксировали только в 1937 и 1978 годах соответственно.

В Рижском заливе уровень воды также остается крайне низким. Хотя в конце января 2010 и 2014 годов он был еще на 10-20 сантиметров ниже, абсолютный минимум в заливе за все время наблюдений пришелся на 1959 год.

Метеорологи предупреждают: если восточный ветер сохранится, уровень воды в Балтийском море может упасть еще на несколько сантиметров. В то же время специалисты отмечают, что такие условия могут быть полезными для «здоровья» моря. С изменением ветра на запад в Балтику будет поступать более чистая, соленая и насыщенная кислородом вода из Северного моря. Последний раз подобный значительный приток фиксировали в 2014 году.

Из-за низкого уровня воды Агентство по охране окружающей среды Эстонии сохраняет предупреждение о сложных условиях судоходства в Рижском заливе и между эстонскими островами. Аналогичные предостережения действуют и для побережья Финляндии.

Кроме того, ледовый покров в Балтийском море сейчас является крупнейшим с 2018 года. По прогнозам, в ближайшие недели площадь льда может стать самой большой с 2011 года.

