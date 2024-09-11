Рекордная солнечная вспышка: семь лет спустя событие остается непревзойденным

10 сентября 2017 года на Солнце произошла самая мощная солнечная вспышка за всю историю наблюдений, которая установила целый ряд рекордов. Ни один из них до сих пор не побит.

Ровно семь лет назад, 10 сентября 2017 года на Солнце произошла рекордная по нескольким параметрам вспышка. Несмотря на общее увеличение солнечной активности в текущем 11-летнем цикле, ни одна вспышка за эти годы не превысила показатели того эпичного взрыва на Солнце.

Об этом пишет Space.

Цикл солнечной активности длится 11 лет. За этот период наша звезда постепенно становится более активной, достигает пика, сопровождаемого частыми вспышками и выбросами корональной массы, а затем "успокаивается".

Пик солнечной активности в предыдущем, 24-м цикле пришелся на 2014 год. В сентябре 2017 года начался период спада активности нашей звезды. Но вдруг на Солнце появилась активная область (солнечное пятно) AR 12673, разразившаяся несколькими вспышками самого мощного X-класса. Самыми заметными из них были вспышки 6 и 10 сентября.

Первоначально мощность этих вспышек определили как X8.2 и X9.3. Но после повторной калибровки в 2020 году на основании фото и видео записей, их переклассифицировали как X13.3 и X11.8.

За всю историю наблюдений за Солнцем ни одна из вспышек на его поверхности не была мощнее той, что произошла 10 сентября 2017 года. Но кроме мощности этот взрыв установил еще несколько рекордов, которые также до сих пор остаются непобитыми.

Самое быстрое появление солнечной вспышки

Солнечные пятна – это участки поверхности звезды, которые выделяются более сильным магнитным полем и относительно низкой температурой (3500°C по сравнению с 5500°C за пределами пятна). Именно из-за разности температур на изображениях Солнца его пятна выглядят темными.

Также читайте Самая сильная магнитная буря за 165 лет: гигантское пятно на Солнце выросло в 15 раз больше Земли

Обычно солнечное пятно после появления существует несколько недель. За это время его магнитное поле постоянно меняется – усиливается и слабеет. И наконец пятно может взорваться вспышкой энергии, в части случаев одновременно с извержением корональной массы.

Пятно AR 12673, вызвавшее самые мощные вспышки, возникло всего за несколько дней. По мнению ученых, именно рекордная скорость смены магнитного поля Солнца и стала причиной появления сверхмощных вспышек.

Наибольшее начальное ускорение выброса

Солнечные вспышки – это выброс энергии. Около половины вспышек сопровождаются извержением плазмы, называемым корональным выбросом солнечной массы.

Вспышка 10 сентября 2017 года спровоцировала появление огромного коронального выброса, который, к счастью, не был направлен в сторону Земли. К тому же этот выброс массы имел наибольшее ускорение всех известных и одну из самых больших начальных скоростей — 4300 км/с.

Солнечная вспышка 10 сентября 2017 года сделана аппаратом Solar Dynamics Observatory / Фото: NASA

Самое сильное и длительное гамма-излучение

Солнечной вспышке присуще излучение в большей части спектра – от радиоволн до рентгеновских лучей. Гамма-лучи, самые высоко энергетические длины волн света, возникают только в самых мощных солнечных вспышках.

Гамма-излучение вспышки 10 сентября 2017 года было не только самым сильным, но и самым продолжительным. На Земле его фиксировали более 12 часов.

Самая долгая солнечная буря

Также читайте Самая сильная вспышка на Солнце накрыла Марс мощной радиацией

Вместе с выбросом гамма-излучения, событие 10 сентября 2017 года также вызвало одну из самых больших солнечных бурь. Типичная солнечная вспышка длится несколько десятков минут, самые большие вспышки X-класса обычно фиксируются около часа.

Однако некоторые солнечные вспышки, метко названные "длительными событиями", могут существовать гораздо дольше. Вспышка 10 сентября 2017 года стала экстремальным примером таких событий. Она длилась более 24 часов.

Наиболее изучена солнечная вспышка

Поскольку солнечное пятно AR 12673 и связанные с ним вспышки возникли в период низкой солнечной активности, внимание всех исследователей Солнца было сосредоточено именно на этих событиях. Вспышку 10 сентября 2017 года изучили лучше любой другой за всю историю исследований. Итак, когда это событие уже стало историей, оно получило еще один рекорд – наибольшее количество научных публикаций, посвященных исследованию солнечной вспышки.

Следующий период пиковой солнечной активности ожидается в 2025 году. По прогнозам ученых, в ближайшие три года на Солнце могут возникнуть сверхмощные вспышки, корональные выбросы и солнечные бури. Но будут ли побиты рекорды события 7-летней давности, покажет только время.

Первая из этих flares была представлена на 6 сентября 2017 г., и была неуклонно интерпретирована в горячей wavelength observations from Solar Dynamics Observatory's Atmospheric Imaging Assembly. But check out that gorgeous slinky of #SolarFlare loops! pic.twitter.com/Wl6i5JPeBM – Dr. Ryan French (@RyanJFrench) May 20, 2024

Напомним, Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, что угрожает нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи. Эксперты предупреждают, что в следующем году Землю ждут еще более сильные солнечные штормы и магнитные бури.

Читайте также: