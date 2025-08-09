Рекордное сближение с Солнцем: NASA обнародовало невероятные снимки

Солнечный ветер / © NASA

Реклама

NASA обнародовало самые детальные снимки Солнца, сделанные на рекордно малом расстоянии от его поверхности. 24 декабря 2024 года космический аппарат Parker Solar Probe прошел сквозь атмосферу звезды, приблизившись к ней на 6,1 миллиона километров. Во время этого сближения зонд зафиксировал солнечный ветер — поток заряженных частиц, которые высвобождаются Солнцем и могут разгоняться до более 1,6 миллиона километров в час.

Об этом сообщило издание IFLflscience.

Съемка непосредственно поверхности Солнца на таком расстоянии невозможна: даже с фильтрами интенсивный свет мог бы повредить оборудование. Parker оснащен теплозащитным экраном, способным выдержать температуру более 1000°C, при этом внутри аппарата поддерживается температура около 29°C. Снимки были получены с помощью инструмента WISPR, который фиксирует визуальную структуру солнечного ветра.

Реклама

По словам представителей NASA, миссия позволяет наблюдать процессы в атмосфере Солнца и уточнять прогнозы космической погоды, которая может влиять на работу технологий на Земле и безопасность астронавтов в космосе. Ученые также надеются лучше понять, как образуется солнечный ветер и как он преодолевает гравитационное поле Солнца.

Сонячний вітер / © NASA

В 2024 году Parker совершил еще два близких пролета — 22 марта и 19 июня. Следующие запланированы на 15 сентября и 12 декабря. Близкие маневры делают аппарат самым быстрым объектом, созданным человеком, в истории космических полетов.

Напомним, астрономы зафиксировали сигнал спутника, который молчал с 1964 года. Радиовсплеск со спутника, выключенного еще в 1964 году, заставил ученых пересмотреть подход к мониторингу космоса.