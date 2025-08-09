- Дата публикации
Рекордное сближение с Солнцем: NASA обнародовало невероятные снимки
NASA показало, как выглядит солнечный ветер с расстояния всего 6,1 млн км от нашей звезды.
NASA обнародовало самые детальные снимки Солнца, сделанные на рекордно малом расстоянии от его поверхности. 24 декабря 2024 года космический аппарат Parker Solar Probe прошел сквозь атмосферу звезды, приблизившись к ней на 6,1 миллиона километров. Во время этого сближения зонд зафиксировал солнечный ветер — поток заряженных частиц, которые высвобождаются Солнцем и могут разгоняться до более 1,6 миллиона километров в час.
Об этом сообщило издание IFLflscience.
Съемка непосредственно поверхности Солнца на таком расстоянии невозможна: даже с фильтрами интенсивный свет мог бы повредить оборудование. Parker оснащен теплозащитным экраном, способным выдержать температуру более 1000°C, при этом внутри аппарата поддерживается температура около 29°C. Снимки были получены с помощью инструмента WISPR, который фиксирует визуальную структуру солнечного ветра.
По словам представителей NASA, миссия позволяет наблюдать процессы в атмосфере Солнца и уточнять прогнозы космической погоды, которая может влиять на работу технологий на Земле и безопасность астронавтов в космосе. Ученые также надеются лучше понять, как образуется солнечный ветер и как он преодолевает гравитационное поле Солнца.
В 2024 году Parker совершил еще два близких пролета — 22 марта и 19 июня. Следующие запланированы на 15 сентября и 12 декабря. Близкие маневры делают аппарат самым быстрым объектом, созданным человеком, в истории космических полетов.
