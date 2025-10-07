Океан / © Shutterstock

Ученые выяснили, что экстремальные волны тепла в океане, подобные июньскому событию 2023 года, будут происходить все чаще. Исследование показало: такие явления больше нельзя считать «неожиданными».

Об этом сообщило издание PHYS.org.

В июне 2023 года температура воды в мелководных морях вблизи Великобритании в течение 16 дней превышала средние значения на 2,9°C. Это стало самым высоким показателем за все время наблюдений. По словам ученых, из-за стремительного потепления климата вероятность появления подобных морских волн тепла резко возросла и сейчас достигает около 10% ежегодно.

Исследователи сосредоточились на двух зонах — Кельтском море у южного побережья Ирландии и центральной части Северного моря. Если в 1993 году вероятность возникновения волны тепла там составляла 3,8% и 0,7%, то теперь — 13,8% и 9,8% соответственно.

Специалисты отмечают, что июньская волна тепла 2023 года повлияла на процесс цветения фитопланктона, однако масштабы ее последствий для морских экосистем еще нужно оценить. Такие явления могут вызвать стресс у морских организмов и способствовать распространению бактерий, опасных для человека.

Профессор Эксетерского университета Адам Скейф отметил, что результаты подтверждают: длительное изменение климата приводит к увеличению количества экстремальных погодных явлений.

Ученые также отметили, что волна тепла 2023 года повлияла не только на морскую среду, но и на климат Британских островов. Потепление океана повысило температуру воздуха в прибрежных регионах и привело к увеличению количества осадков.

Исследовательская команда подчеркивает, что необходимы дополнительные наблюдения, чтобы определить долгосрочные последствия морских тепловых волн для шельфовых морей северо-западной Европы.

