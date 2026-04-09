Рекордный полет в истории: "Артемида-2" облетела Луну, что увидели астронавты

Корабль Orion начал обратную траекторию и направляется к Земле / © Associated Press

Экипаж лунной миссии «Артемида-2» отправил на Землю уникальные снимки, сделанные во время семичасового пролета вокруг Луны.

NASA опубликовало снимки.

Первый снимок фиксирует солнечное затмение — Луна на 53 минуты закрыла Солнце от астронавтов. Чтобы безопасно наблюдать за явлением, экипаж надел защитные очки. Во время пролета астронавты также зафиксировали шесть световых вспышек на поверхности Луны, вероятно, следы падения метеоритов.

Уникальное фото затемнения / © Associated Press

Второе фото — «закат Земли», снятый во время облета. Кадр перекликается со знаменитым «Востоком Земли», который астронавт Билл Андерс совершил 58 лет назад на борту «Аполлона-8».

Астронавты увидели и стороны обратной стороны Луны / © Associated Press

Третий снимок показывает обратную сторону Луны с бассейном Ориентале — кратером диаметром около 965 км. Рядом видны два меньших кратера, которым экипаж предложил названия «Интегрити» и «Керол». Последняя — в честь супруги астронавта Рида Вайзмена, скончавшейся от рака 2020 года.

Луна, фото сделано экипажем миссии / © Associated Press

В момент пролета за Луной корабль Orion временно потерял связь с Землей. Ближайшая точка к поверхности спутника — около 6 500 км.

Что известно о миссии «Артемида-2»

«Артемида-2» стартовала в ночь на 2 апреля из Космического центра Кеннеди на борту SLS — мощнейшей ракеты в истории NASA. На борту четверо астронавтов: Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Гансен.

Миссия «Артемида -2» завершила пролет вокруг дальней стороны Луны и начала движение назад к нашей планете. Обратный путь займет около четырех дней: ожидается, что астронавты приводятся в Тихом океане у западного побережья США 11 апреля.

Пока рекорд расстояния от Земли принадлежит астронавтам миссии «Аполлон-13», которые в апреле 1970 года находились в 400 171 км от нашей планеты.

В NASA оценивают, что это может превзойти рекорд, установленный «Аполлоном-13» в 1970 году, в зависимости от точного времени и траектории.