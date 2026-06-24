Религиозные ритуалы воздействуют на мозг как наркотики: что обнаружили учёные

Религия / © unsplash.com

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Религиозные обряды, практикуемые в разных странах мира, могут влиять на мозг через механизмы, связанные с выделением естественных опиоидов. Именно эти вещества отвечают за ощущение удовольствия, вознаграждения и уменьшение боли.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Учёные пришли к выводу, что участие в религиозных обрядах — в частности, в крещениях, бат-мицвах и богослужениях — может запускать в организме механизмы, связанные с естественной опиоидной системой. Эти же механизмы участвуют в формировании чувства эмоциональной близости, доверия и социальной связи.

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Авторы работы считают, что полученные данные подтверждают теорию, согласно которой религиозные ритуалы могли сформироваться как способ объединения больших групп людей. В отличие от тесных личных контактов, которые исторически помогали создавать прочные социальные связи в небольших сообществах, коллективные церемонии позволяют поддерживать чувство единства среди гораздо большего числа людей.

Для исследования учёные привлекли 265 взрослых участников из 24 религиозных общин Великобритании и Бразилии. Среди британских участников были представители различных христианских конфессий, в частности римско-католики, англикане, методисты, баптисты и евангелисты.

Несмотря на различия между обрядами, все исследованные богослужения имели общие черты: молитвы, совместное пение, выступления духовных лидеров, минуты молчания и общение между верующими.

До начала церемоний и после их завершения участники оценивали уровень доверия к членам сообщества, ощущение близости с ними и своё эмоциональное состояние. Также исследователи проверяли болевой порог — показатель, который часто используют для косвенной оценки активности естественной опиоидной системы.

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Анализ результатов показал, что после участия в религиозных обрядах люди чаще отмечали усиление чувства доверия, близости и связи с другими членами общины. Кроме того, они отмечали больше положительных эмоций и меньше негативных переживаний.

Еще одним результатом стало повышение болевого порога. В среднем участники могли терпеть боль дольше после завершения ритуала, чем до него. По мнению исследователей, это может свидетельствовать об усилении активности системы, отвечающей за выделение естественных опиоидов в мозге.

Исследователи отметили, что ощущение социальной близости было связано сразу с несколькими факторами: положительными эмоциями, ощущением духовной связи с Богом и повышением болевого порога. Последний показатель считается одним из маркеров активации мю-опиоидов — веществ, участвующих в процессах обезболивания, вознаграждения и получения удовольствия.

Учёные отмечают, что эти результаты согласуются с теорией социальной привязанности. Она предполагает, что взаимодействие с близкими людьми может вызывать естественный опиоидный эффект, сопровождающийся ощущением безопасности, тепла и эмоциональной близости.

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Исследование не ставило целью непосредственно сравнивать религиозные ритуалы с употреблением наркотиков. Однако в статье отмечается, что наркотические вещества также воздействуют на опиоидные механизмы мозга. В частности, героин, морфин и некоторые рецептурные обезболивающие взаимодействуют с естественными опиоидными рецепторами, тогда как алкоголь, никотин и каннабис могут стимулировать организм к выделению собственных естественных опиоидов.

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