Деревянная балка. Фото: Gemeente Wijk bij Duurstede/Facebook

Реклама

В городе Вейк-бай-Дурстеде в Нидерландах во время плановых работ по замене канализации и дренажа обнаружили большую деревянную балку, которая может быть фрагментом древнего судна. Предварительно находку относят к каролингскому периоду — примерно 700-800 лет нашей эры.

Об этом повыдомило издание Arkeonews.

Древесину заметили во время работ, когда она выступала из почвы и привлекла внимание волонтера. Городские власти оперативно привлекли археологов для оценки потенциальной исторической ценности находки.

Реклама

По предварительным наблюдениям, балка имеет около 3,2 метра в длину и примерно 30 сантиметров в толщину. На ее поверхности видны вырезы, следы обработки и форма, которые соответствуют технологиям кораблестроения. Специалисты предполагают, что она могла быть частью несущего каркаса судна.

Рядом с древесиной археологи также обнаружили фрагменты керамики. Это может свидетельствовать о том, что находка относится к более широкому археологическому контексту.

Артефакт уже изъяли и поместили в специальные условия хранения, чтобы предотвратить высыхание и повреждение структуры. По словам археолога Анн де Хуп, балка могла быть больше, однако до наших дней сохранилась лишь ее часть.

Предварительную датировку связывают с каролингской эпохой — периодом правления Карла Великого и его преемников. В это время речные пути, в частности Рейн и его притоки, играли ключевую роль в торговле и коммуникации. Сам Вейк-бай-Дурстеде расположен на месте древнего Дорестада — одного из крупнейших торговых центров раннего средневековья, который функционировал в VII-IX веках.

Реклама

Через этот центр проходили важные торговые маршруты, соединявшие франкские территории со скандинавскими и североморскими регионами. Здесь перевозили различные товары — от керамики и текстиля до металлов и предметов роскоши.

«Потенциальная идентификация компонента корабля из этого периода хорошо согласуется с исторической ролью города. Это также повышает вероятность того, что древесина может быть связана не только с каролингской торговлей, но и с ранней деятельностью викингов, поскольку скандинавские торговцы и захватчики все чаще взаимодействовали с каролингскими территориями, а иногда и сами были целью в них в течение VIII и IX веков», — говорится в статье.

В то же время археологи отмечают, что окончательные выводы делать рано. Существует альтернативная версия, по которой балка может принадлежать к более позднему типу судов — в частности когов, которые активно использовались в Северной Европе в XIII-XIV веках и были важными для торговли в рамках Ганзейского союза.

Чтобы точно определить возраст древесины, исследователи проведут дендрохронологический анализ — исследование годовых колец дерева. Этот процесс вместе с очисткой и детальным документированием может занять несколько месяцев.

Реклама

Подобные находки в Вейк-бай-Дурстеде являются редкими, а подтвержденных остатков кораблей эпохи викингов ранее в регионе не фиксировали. Местный музей Дорестада уже заявил о заинтересованности в дальнейшей экспозиции артефакта после завершения исследований.

Найденная балка остается важным археологическим объектом, который может помочь лучше понять развитие судостроения, торговых сетей и культурных связей в раннесредневековой Европе.

