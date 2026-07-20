Статуя Будды. Фото: Appaji/CC BY 2.0

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Во время ремонта дренажной системы в одном из храмов Таиланда рабочие неожиданно обнаружили под древней статуей Будды сокровище возрастом около 1300 лет. Археологи обнаружили десятки золотых, серебряных и бронзовых артефактов, которые, по предварительным оценкам, относятся к периоду Дваравати.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Артефакты были обнаружены в ходе консервационных работ в храмовом комплексе Ват Тхаммачак Сема Рам, где находится археологическая памПхра Нон — одна из древнейших и самых длинных статуй лежащего Будды в Таиланде. Песчаниковая скульптура длиной около 12 метров, по оценкам исследователей, датируется примерно 657 годом нашей эры.

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Во время устройства дренажной системы рабочие копали землю на глубине более одного метра и наткнулись на керамический сосуд. Внутри него хранились 33 предмета из золота, серебра и бронзы. Среди находок были золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые серьги в форме колец.

В Департаменте изобразительных искусств отметили, что бронзовые украшения по своим особенностям соответствуют артефактам периода Дваравати, которые ранее находили в других частях Таиланда. После первой находки археологи расширили раскопки вокруг статуи и обнаружили ещё три группы древних предметов.

Сокровище. Фото: Департамент изобразительных искусств Таиланда.

Одним из самых ценных артефактов стал прямоугольный золотой лист с рельефным изображением Будды, сидящего в позе проповеди. Изделие выполнено в технике репуса. На нём Будда изображён со спиральными локонами, большим нимбом, удлинёнными мочками ушей и мантией, прикрывающей одно плечо. В верхнем правом углу золотого листа имеется небольшое отверстие. По словам генерального директора Департамента изобразительных искусств Фаномбута Чантрахота, это может свидетельствовать о том, что артефакт подвешивали или использовали в качестве декоративного элемента.

Золотая рельефная табличка с изображением Будды. Фото: Департамент изобразительных искусств Таиланда.

Кроме того, исследователи обнаружили ещё один декоративный металлический лист, изготовленный из сплава свинца и олова. На нём изображён Будда, стоящий в пределах арообразной рамки, а рядом — две человеческие фигуры. Один из персонажей сохранился плохо, тогда как другой, по мнению археологов, может быть тайским изображением индуистского бога Брахмы.

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Еще одной важной находкой стали сложенные металлические листы, спрятанные в уплотненной глине между слоями цемента. Из-за их поврежденного состояния специалисты пока не могут определить точное количество артефактов и полностью идентифицировать нанесенные на них изображения. Особый интерес у археологов вызвало то, что эти предметы лежали за головой статуи Будды.

Как пояснил Фаномбут Чантрахот, такое расположение может свидетельствовать о том, что артефакты были оставлены в качестве ритуального подношения во время строительства или использования святыни в соответствии с религиозными традициями того времени.

В настоящее время все найденные предметы переданы в Национальный музей Фимай. Там их исследуют, описывают, каталогизируют и проводят работы по сохранению хрупких исторических артефактов.

Напомним, что под слоем ила на дне Адриатического моря археологи обнаружили каменную дорогу, по которой люди ходили почти 7000 лет назад. Она привела исследователей к новым подробностям о затопленном неолитическом поселении у острова Корчула.

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