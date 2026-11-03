Репетиция апокалипсиса: как Супер-Эль-Ниньо поможет ученым заглянуть в климатическое будущее Земли

Супер-Эль-Ниньо повлечет за собой температурный шок для Мирового океана / © Фото из открытых источников

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В тропической части Тихого океана стремительно растет температура поверхностной воды — формируется чрезвычайно мощное явление Эль-Ниньо, пик которого ожидается в декабре 2026 года. Оно может повлиять на погоду в разных частях света, усугубить засухи и наводнения, повысить уровень моря и нанести вред морским экосистемам. В то же время масштабное природное явление станет редкой возможностью для ученых понаблюдать за реакцией океана на экстремальное тепло.

Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на разговоры с океанографом Ясиром Эдеббаром, морским экологом Джоном Бруно и климатологом Зиком Гаусфатером.

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Супер-Эль-Ниньо может побить температурные рекорды

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, связанное с периодическим повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы, поэтому изменяет температурные и осадочные режимы в разных регионах планеты.

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Нынешний эпизод развивается особенно быстро. Японское метеорологическое агентство сообщило, что в сентябре 2026 года температурная аномалия в районе Niño 3 достигла +4°C — это превысило предыдущий рекорд +3,6°C, зафиксированный в декабре 1997 года.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) также прогнозирует очень сильное явление. По ее оценке, средняя температурная аномалия в районе Niño 3.4 в октябре-декабре может составлять около +3,7 ° C, а пик ожидается примерно в декабре. Это прогноз для другого участка Тихого океана, чем показатель японского агентства.

Последствия могут ощущаться далеко за пределами Тихоокеанского региона: Эль-Ниньо способно изменять распределение осадков, повышать риск засух и наводнений и способствовать аномально высоким температурам. ВМО ожидает, что явление будет сохраняться, по меньшей мере, до февраля 2027 года.

Почему ученые называют Эль-Ниньо естественным экспериментом

Несмотря на опасность, масштабное потепление Тихого океана открывает исследователям возможность изучить процессы, которые сложно воспроизвести в лаборатории. Речь идет о том, как повышение температуры оказывает влияние на морские организмы, популяции и целые экосистемы.

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«Я одновременно очень обеспокоен этим Эль-Ниньо и очень взволнован им», — сказал Gizmodo Ясир Эдеббар, научный сотрудник Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего. По его словам, это уникальная возможность проверить многочисленные гипотезы и предположения о том, как работает Эль-Ниньо.

Ранее ученые использовали преимущественно спутниковые наблюдения за температурой океана и концентрацией хлорофилла, а также автономные буи системы Argo, которые измеряют температуру и соленость воды. Теперь к ним добавились биогеохимические поплавки BGC-Argo. Они могут погружаться примерно на 2000 метров и измерять не только температуру, но и концентрацию хлорофилла, кислорода и нитратов.

Эти показатели помогут исследовать, как во время мощного Эль-Ниньо изменяются питательные вещества, выработка кислорода и активность фитопланктона. Именно он лежит в основе многих морских пищевых цепей, поэтому изменения его количества могут влиять на другие виды и функционирование целых экосистем.

Для наблюдений также важны две спутниковые миссии NASA. Спутник PACE поможет отслеживать изменения в сообществах планктона и фитопланктона, а SWOT — исследовать высоту поверхности океана и небольшие циркуляционные процессы, в том числе вихри и турбулентные потоки. Сочетание этих данных позволит увидеть, как биологические процессы связаны с движением воды.

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Как потепление влияет на морские экосистемы

Морской эколог Джон Бруно объясняет, что Эль-Ниньо создает условия для природного эксперимента: в одних районах океана возникают локальные участки чрезвычайно теплой воды, тогда как соседние остаются менее прогретыми. Это позволяет сравнивать реакцию организмов в разных условиях и наблюдать за изменениями не в лабораторном аквариуме, а в природной среде.

«Это естественный эксперимент того, как потепление океана — вызванное деятельностью человека — будет влиять на организмы, популяции, виды и целые экосистемы», — отметил Бруно.

Особый интерес представляют коралловые рифы. Из-за чрезмерного тепло кораллы теряют симбиотические водоросли, которые снабжают их питательными веществами и придают характерную окраску. Это приводит к обесцвечиванию, а при длительном тепловом стрессе — к гибели кораллов. Наблюдения за рифами во время нынешнего Эль-Ниньо помогут понять, насколько уязвимы они к экстремальным температурам.

Также ученые смогут оценить, насколько эффективны программы восстановления рифов и другие меры защиты прибрежных общин, рыболовства и инфраструктуры от последствий потепления.

Поможет ли явление лучше прогнозировать климатические изменения

Эль-Ниньо может дать исследователям новые данные об углеродном цикле — обмен углеродом между океаном, атмосферой и живыми организмами. Когда вода нагревается, она поглощает меньшее количество углекислого газа. В то же время засухи и лесные пожары высвобождают углерод, ранее хранившийся в растительности и почвах, а растения из-за нехватки влаги поглощают его меньше.

Климатолог Зик Гаусфатер отметил, что дополнительные наблюдения помогут выяснить, как природные поглотители углерода реагируют на более высокие температуры. Это важно для прогнозирования будущих изменений климата и понимания того, как экосистемы планеты справятся с последующим потеплением.

В то же время Эль-Ниньо не является точным аналогом антропогенного изменения климата: эти процессы имеют разные механизмы и создают разные картины потепления. Однако нынешнее явление происходит на фоне уже повышенных глобальных температур, поэтому позволяет исследовать, как естественная климатическая изменчивость взаимодействует с потеплением, вызванным деятельностью человека.

Почему ученые опасаются упустить эту возможность

Исследователи отмечают, что для полноценного изучения Эль-Ниньо недостаточно лишь зафиксировать его пик. Следует наблюдать за океаном и после завершения явления, чтобы понять, как восстанавливаются морские экосистемы и какие изменения остаются надолго.

Однако учёных беспокоит финансирование исследовательских программ. По словам Эдеббара, средства на сеть биогеохимических поплавков BGC-Argo могут окончиться уже в ноябре. Это создает риск потери важных наблюдений именно тогда, когда океан испытывает исключительную климатическую нагрузку.

Морской эколог Джон Бруно также заявил о сложностях с финансированием исследований в США. По его словам, часть грантов заморозили или отменили, а некоторые ученые не смогли получить срочную поддержку для работы, связанной с нынешним Эль-Ниньо.

Ученые надеются, что новые данные помогут лучше понять реакцию океана на экстремальное тепло и подготовиться к предстоящим климатическим изменениям. Но для этого важно не только воспользоваться редким случаем, но и сохранить системы наблюдения, позволяющие ее не потерять.

Как супер-Эль-Ниньо меняет океан и климат

Океанические течения переносят тепло, воду и питательные вещества между разными частями планеты, воздействуя на климат далеко за пределами регионов, где они проходят. Ученых беспокоят признаки ослабления двух масштабных систем океанических течений — Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции и Антарктической промежуточной воды. Изменения в их работе могут отразиться на погоде, зимних температурах и режиме осадков в разных регионах мира.

Мощное Эль-Ниньо способно усугублять засухи в тропических регионах, где высыхание растительности повышает риск масштабных пожаров. Особенно уязвима Амазония: длительная нехватка осадков может привести к гибели деревьев, высвобождению накопленного в лесах углерода и дальнейшему ухудшению климатической ситуации. Угроза превращения части Амазонии в саванну становится особенно серьезной, если засухи будут повторяться.

Еще одно следствие чрезвычайно сильного Эль-Ниньо — рост температуры морской воды, что создает опасность для коралловых рифов и прибрежных экосистем. Масштабные тепловые аномалии могут повлечь за собой обесцвечивание кораллов, а также повлиять на рыболовство и жизнь людей, зависящих от морских ресурсов. Какие страны больше всего рискуют пострадать от наводнений, жары и пожаров из-за нынешнего климатического явления, ученые оценивают, учитывая уже зафиксированные изменения и прогнозы на 2027 год.

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