Революционное соединение, останавливающее рак, найдено в обычном садоводстве

Ученые совершили большой прорыв в поисках способов остановить прогрессирование рака, открыв новое соединение, содержащееся в повседневном садоводстве. Это произошло после того, как австралийские ученые разработали "ДНК-ножницы " для борьбы с раком.

Как пишет Daily Star, теперь ученые из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) открыли растительное соединение, которое может помочь в борьбе с раком и рассеянным склерозом. Это соединение, сульфуретин, блокирует фермент, который играет ключевую роль в обоих заболеваниях, повреждая защитную миелиновую оболочку вокруг нейронов – процесс, наблюдаемый при рассеянном склерозе и некоторых видах рака.

Открытие, которое стало возможным благодаря многолетним исследованиям студентов Портлендского университета, было подробно описано в Journal of Biological Chemistry. В лабораторных тестах сульфуретин успешно ингибировал активность фермента, предлагая потенциал для новых методов лечения.

Ларри Шерман, доктор философии, профессор Отдела неврологии Национального исследовательского центра приматов OHSU, сказал: "Мы считаем, что это препарат, который может повлиять на многие различные сферы".

Соединение было найдено в цветах группой студентов, годами измельчавших цветы, чтобы выделить и протестировать их молекулы.

Теперь исследователи планируют протестировать соединение на животных моделях, чтобы исследовать его эффективность, терапевтический потенциал и потенциальные побочные эффекты для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз.

Анжела Хоффман, докторша философии, монахиня и профессор химии, вышедшая на пенсию в начале этого года, чтобы возглавить свой монастырь, начала работать с Шерманом десять лет назад. Она сказала: "Направлять студентов на проведение такого рода исследований помогает им в их карьере. Это открытие может оказаться полезным для лечения болезни Альцгеймера или других нейродегенеративных заболеваний. Поскольку основная проблема связана с расщеплением гиалуроновой кислоты, это может быть полезным для людей".

Напомним, ученые нашли доказательство "скрытого сознания" у коматозных пациентов.

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