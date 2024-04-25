"Революционный" феномен воды: открытие может стать основой для создания совершенно новых технологий

Открытие фотомолекулярного эффекта воды может повлиять на все сферы человеческой деятельности – от прогнозов погоды и изменения климата до производства энергии и опреснения воды.

Знания человечества об устройстве мира и его физических законах могут кардинально измениться после революционного открытия, сделанного американскими учеными. Это может привести к появлению новых технологий практически во всех сферах человеческой деятельности, где так или иначе используется, или присутствует вода.

Об этом пишет The Independent.

Команда исследователей из Массачусетского технологического института открыла уникальное свойство воды, которое получило название "фотомолекулярный эффект". Результаты экспериментов показали, что вода может испаряться без источника тепла только под воздействием света.

Это открытие также поможет раскрыть загадку, над которой ученые ломают голову уже 80 лет: почему облака нарушают законы физики и поглощают гораздо больше солнечного света, чем предполагает теория.

"Обнаружение испарения воды, вызванного светом, а не теплом, дает новые революционные знания о взаимодействии света и воды. Это могло бы помочь нам получить новое понимание того, как солнечный свет взаимодействует с облаками, туманом, океанами и другими естественными водоемами, влияя на погоду и климат... Это редкое и поистине революционное открытие", – рассказал профессор Сюлин Руан, который не участвовал в исследовании.

По мнению ученых, открытие фотомолекулярного эффекта воды может изменить расчеты изменения климата и прогнозов погоды, а также способствовать созданию более эффективных технологий очищения или опреснения воды и выработки энергии.

"Мы изучаем множество разных направлений применения этого феномена. И, конечно же, его открытие повлияет на фундаментальную науку, например, на понимание влияния облаков на климат, потому что облака являются наиболее неопределенным аспектом климатических моделей", – объяснил соавтор исследования профессор Ган Чен.

Результаты исследования позволяют предположить, что фотомолекулярный эффект широко распространен в природе, что фундаментально меняет представления науки о том, как происходит испарение.

Напомним, физики разгадали тайну, почему песок может "течь" и "застывать".

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