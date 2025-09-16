Революционная система безопасности: инженеры придумали способ, как выжить в авиакатастрофе

Система безопасности REBIRTH снабдит самолет кевларовыми подушками безопасности, чтобы смягчить падение

Авиакатастрофы, хоть и случаются редко, всегда вызывают страх и чувство беспомощности, ведь обычно мало кому удается выжить после падения самолета . Но теперь у тех, кто решается путешествовать по воздуху, будет гораздо больше шансов сохранить жизнь в случае авиакатастрофы.

Об этом пишет издание Popular Science.

В этом году пассажирский самолет Air India, следовавший в Лондон, потерпел крушение через 30 секунд после взлета, вследствие отключения подачи топлива к двигателям. На борту находились 242 человека, но чудом выжил только один человек. Кроме того, погибли десятки человек на земле, ведь самолет упал в густонаселенном жилом районе.

Эта трагедия стала самой смертоносной за десятилетия. Инженеры из Индии, пораженные этой катастрофой, разработали новаторскую систему безопасности под названием Project REBIRTH, что, по их мнению, может предотвратить такие смертоносные последствия. Она предполагает установку на самолет огромных внешних подушек безопасности, управляемых искусственным интеллектом.

Как работает система REBIRTH

Систему безопасности REBIRTH разработали для того, чтобы минимизировать потери в случае авиакатастрофы. Это многослойный комплекс, который можно установить не только на новые, но и уже имеющиеся самолеты. Он состоит из набора сенсоров, постоянно отслеживающих состояние полета, таких как высота, скорость, статус двигателей, направление и даже реакция пилотов. Все данные анализируются бортовой системой искусственного интеллекта, определяющей, неизбежна ли катастрофа. Если система определит, что авария неизбежна и до земли остается менее 3000 футов, она активирует развертывание подушек безопасности.

В случае активации системы из носа, фюзеляжа и хвоста самолета выстреливают массивные подушки безопасности. Все это происходит менее чем за две секунды. Эти «умные» подушки состоят из нескольких слоев кевлара, полиуретана, зайлона и других материалов, специально подобранных для поглощения энергии удара. Кроме того, внутреннее покрытие подушек имеет слой так называемых «неньютоновских жидкостей», которые еще больше поглощают силу удара. Если двигатели еще работают, они автоматически включают обратную тягу, что помогает замедлить самолет на 8-20% перед столкновением.

После удара система автоматически выбрасывает инфракрасный маяк, транслирует GPS-координаты и загорается мерцающими огнями. Это помогает спасателям быстро найти место аварии. Компьютерное моделирование показывает, что система может уменьшить силу удара более чем на 60%.

«REBIRTH – это больше, чем инженерия, это ответ на горе. Это обещание, что выживание можно спланировать и даже после неудачи может быть второй шанс», — пишут инженеры.

Предостережения экспертов по REBIRTH

Несмотря на вдохновляющие результаты, система REBIRTH до сих пор находится на ранних этапах тестирования. Авиационный эксперт Джефф Эдвардс, основатель консалтинговой компании AVSafe, считает, что концепция имеет потенциал, но в то же время выражает некоторые оговорки.

Наибольшее беспокойство вызывает дополнительный вес системы. Хотя подушки и обратные двигатели должны уменьшить силу удара, этот эффект может быть нивелирован, если система будет настолько тяжелой, что придаст самолету значительный вес и увеличит сопротивление воздуха.

"Уже только вес REBIRTH был бы серьезной проблемой для самолета", - сказал Эдвардс.

Кроме того, остаются вопросы эффективности системы искусственного интеллекта. Хотя AI может определить приближение самолета к земле и принять решение о развертывании защитных мер, Эдвардс отмечает, что существует множество других переменных, которые необходимо учитывать при посадке за пределами аэропорта.

Проект REBIRTH номинирован на премию Джеймса Дайсона в 2025 году, что является свидетельством его инновационности. Если изобретение победит в конкурсе, то разработчики получат 40 тысяч долларов на дальнейшие исследования и разработку.

Напомним, самые нелепые ошибки ИИ будут отмечать новой премией Дарвина . Среди номинантов AI Darwin Awards оказались адвокат, писатель, а также известные компании как OpenAI и McDonald's.