Революция в астрономии: телескоп Уэбба нашел свою первую экзопланету

Телескоп Джеймса Уэбба впервые открыл экзопланету

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Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) впервые нашел в космосе новую экзопланету. Новооткрытая планета, похожая по размерам на Сатурн, вращается вокруг молодой звезды TWA 7. Это знаковое событие подтверждающее революционные возможности JWST в изучении далеких миров.

Об этом пишет IFL Science.

«Детский Сатурн» в протопланетном диске

Кандидат в экзопланеты получил название TWA 7b . Он вращается вокруг звезды TWA 7, которая, как считается, образовалась около 6,4 миллионов лет назад. Согласно предварительным выводам, эта планета является газовым гигантом, масса которого примерно равна массе Сатурна, или около 30% массы Юпитера. Она расположена в 52 раза дальше своей звезды, чем Земля от Солнца.

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Звезда TWA 7 еще окружена своим протопланетным диском — областью, где формируются планеты. Молодые планеты, вырастая, прорезают на этом диске «бороздки». Предыдущие наблюдения уже показывали наличие кольцевых структур на этом диске. Планета TWA 7b находится в промежутке между первым и вторым кольцами диска.

Как JWST удалось рассмотреть далекую планету

Благодаря самому мощному в мире комплексу радиотелескопов ALMA, построенному на севере Чили, исследователи смогли увидеть множество протопланетных дисков, где формируются планеты, а также выявить присутствие планет по косвенным признакам. Теперь JWST использует свои удивительные возможности, чтобы расширить эти пределы еще дальше. Космический телескоп обнаружил источник в промежутке между кольцами.

Команда ученых исключила возможные источники погрешностей, чтобы сделать вывод: экзопланета размером с Сатурн в этом месте является наиболее вероятным объяснением полученных данных. Модели также согласовались с этим выводом. Хотя это обнаружение является фантастическим, команда уверена, что это только начало прямых открытий экзопланет с помощью JWST.

Открытие стало возможным благодаря специальному коронографу , блокирующему свет звезды, позволяя средне-инфракрасному прибору увидеть едва заметные сигналы того, что может скрываться в протопланетных дисках. Команда считает, что JWST сможет отразить планету массой около 10% от массы Юпитера, примерно вдвое превышающей массу Нептуна.

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Это исследование является важным шагом к «святому Граалю» в исследовании экзопланет: прямого изображения планеты размером с Землю. Наука еще не достигла этой цели, но порог постепенно смещается.

Напомним, первые снимки с камеры нового гигантского космического телескопа Рукбин, установленного в чилийских Андах, открыли потрясающий взгляд на отдаленные регионы Вселенной. Это только начало – наблюдения продолжались всего 10 часов, но уже позволили зафиксировать миллионы звезд и далеких галактик.