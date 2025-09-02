- Дата публикации
Революция в связи: создан 6G-чип со скоростью более 100 Гбит/с
Новый чип способен заменить девять радиосистем, поддерживает более 100 Гбит/с и станет основой для будущих сетей 6G.
Исследователи из Пекинского и Городского университетов Гонконга представили первый в мире мультичастотный чип 6G, способный обеспечивать скорость мобильного интернета более 100 Гбит/с.
Об этом сообщает TechXplore.
Разработка работает в сверхшироком диапазоне от 0,5 до 115 ГГц и имеет размер всего 11×1,7 мм. Один такой чип может заменить сразу девять отдельных радиосистем. Его ключевые компоненты размещены на нанопленочной основе из ниобата лития.
Технология базируется на преобразовании беспроводных сигналов в оптические, а затем — в стабильные радиочастоты от микроволн до терагерцовых волн. Во время испытаний система смогла перестраивать частоту до 6 ГГц за 180 микросекунд, что обеспечивает сверхбыстрое соединение с низкой задержкой.
Кроме того, чип может интегрироваться с искусственным интеллектом, который оптимизирует работу сетей в реальном времени.
Несмотря на значительный технологический прорыв, разработка все еще находится на раннем этапе. Ожидается, что коммерческие сети 6G начнут появляться около 2030 года.
