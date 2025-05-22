Римский след в средневековых дорогах Британии: что показала цифровая реконструкция

Средневековые дороги Англии и Уэльса. Фото: Public Domain

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Исследователи воссоздали сеть средневековых дорог Англии и Уэльса, обнаружив их связь с древнеримской инфраструктурой. Используя современные ГИС-технологии и анализируя загадочную Карту Гофа XV века, ученые выяснили, как римские пути повлияли на путешествия после упадка империи.

Об этом сообщило Arkeonews

Команда историков и цифровых археологов проанализировала Карту Гофа — подробный, но долгое время загадочный манускрипт. Выяснилось, что красные линии на карте, которые ранее считали декоративными, являются древнейшим изображением сети сухопутных путей в Британии. Ученые нашли соответствия между римскими дорогами и трассами дорог в таких городах, как Лондон, Лестер и Винчестер.

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Зато в регионах, где римские поселения были заброшены, например Старый Сарум или Вента Иценорум, преемственность маршрутов была значительно слабее.

Для изучения изменений исследователи проанализировали археологические остатки, исторические источники, языковые особенности и экологические данные. Они пришли к выводу, что развитие маршрутов в значительной степени зависело от местных условий — политики, рельефа, перехода к речному транспорту. Например, в долине Темзы их заменил речной транспорт, а в других регионах римские трассы служили веками.

Напомним, ученые через 500 лет отыскали живых потомков Леонардо да Винчи.