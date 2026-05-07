Рис не спасет мокрый телефон: эксперты назвали ошибку, которая может окончательно "добить" устройство

После падения телефона в воду многие люди сразу кладут его в миску с рисом, надеясь, что крупа вытянет влагу и спасет устройство. Однако специалисты отмечают: этот популярный способ является мифом и в некоторых случаях может даже навредить смартфону.

Специалисты объясняют, что рис не способен эффективно убрать влагу из внутренних компонентов телефона. Более того — мелкие частицы и рисовая пыль могут попасть внутрь устройства, загрязнить разъемы или другие элементы. Также эксперты не советуют использовать фен, сжатый воздух, ватные палочки или другие посторонние предметы для сушки гаджета, поскольку это может повредить электронику.

Эксперты отмечают, что многие современные смартфоны имеют защиту от воды благодаря специальным покрытиям и конструктивным особенностям. В то же время это не означает, что телефон полностью защищен от последствий контакта с жидкостью.

Если устройство намокло, прежде всего его советуют выключить. После этого нужно максимально высушить корпус тканью или полотенцем. Если конструкция телефона позволяет, стоит вынуть SIM-карту, аккумулятор и заднюю крышку. Также рекомендуют держать смартфон вертикально разъемами вниз и осторожно постучать по бокам, чтобы помочь жидкости вытечь. Далее телефон следует оставить в хорошо проветриваемом месте.

По словам специалистов, наибольшую опасность для электроники представляет не только сама вода, но и коррозия, которая может возникнуть после контакта с влагой. Особенно это касается морской или хлорированной воды, а также сладких напитков или сока. Такие жидкости могут оставлять вещества, которые повреждают внутренние компоненты даже после высыхания устройства.

Эксперты iFixit называют одним из самых эффективных способов очистки использование 90% изопропилового спирта и зубной щетки. Для этого телефон нужно разобрать, вынуть аккумулятор и очистить внутренние компоненты.

«Причина, почему это не является первым рекомендуемым шагом, заключается в том, что вам придется разобрать телефон, чтобы получить доступ к его внутренней части, а эта задача не удобна для новичков, да и не всегда возможно. Но это лучшее решение для „вытеснения“ влаги и очистки потенциальных остатков», — говорится в статье.

