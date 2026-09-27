Роборука как в "Семейке Аддамсов": ученые научили механическую кисть ходить на пальцах (фото)

Рука робот Фото иллюстративный / © pexels.com

Реклама

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) создали роботизированную кисть, которая может самостоятельно передвигаться, ходя на кончиках пальцев. По принципу движения она напоминает Рич («Thing») — живую обособленную кисть из «Семейки Аддамсов».

Об этом сообщает Futurism.

Реклама

Работа команды лаборатории Soft Robotics Lab в ETH Zurich попала на видео. На кадрах роботизированная рука передвигается разными поверхностями, удерживает собственный вес, а также может взаимодействовать с клавиатурой.

Реклама

Роборука способна двигаться не только по гладкому полу. Исследователи опробовали ее более чем на десятку разных поверхностей в помещении и на улице — от плитки до травы и камня. Все они были равными, однако робот должен был учитывать разный уровень трения.

Необычный робот с ETH Zurich может ходить на пальцах и нажимать клавиши

Зачем нужна рука, которая может ходить

Ученые отмечают, что автономная роботизированная кисть может быть полезна в труднодоступных или ограниченных пространствах. Обычно кисть является частью роботизированной руки, обеспечивающей ее перемещение, однако в этом случае она может передвигаться самостоятельно.

«Роботизированная кисть с собственной мобильностью могла бы работать в ограниченных рабочих пространствах, не требуя, чтобы рука, обычно ее переносящая, двигалась за ней», — говорится в новом исследовании.

В качестве примера авторы приводят ситуацию, когда большой робот устанавливает кисть на поверхности у узкого отверстия. После этого она может самостоятельно переместиться к элементу управления или нужному объекту, взаимодействовать с ним, а затем вернуться для извлечения.

Реклама

Как роборуку научили ходить

Создание автономной кисти оказалось сложной задачей, поскольку пальцы должны одновременно использоваться для передвижения, поддержания равновесия и взаимодействия с окружающей средой.

Дополнительной проблемой стала конструкция самой кисти: она имеет человеческую форму, поэтому пальцы имеют разную длину. Исследователи использовали готовую модель и не стали менять пальцы или встроенный контроллер их положения.

Основное внимание же сосредоточили на обучении работа. Для автономной работы в кисть добавили аккумулятор, бортовой компьютер и набор датчиков.

Сначала работа тренировались в смоделированной среде посредством обучения с подкреплением. Программное обеспечение получало вознаграждение за правильное выполнение задач, в то же время робот должен был соблюдать естественное положение пальцев.

Реклама

После многочисленных попыток система научилась самостоятельно передвигаться, а затем исследователи проверили ее уже в физической среде.

Один из тестов заключался в игре на компьютере. Сохраняя равновесие, роботизированная кисть нажимала отдельные клавиши со стрелками и смогла пройти раунд классической головоломки Sokoban.

Исследователи не ожидают, что в будущем по миру начнут передвигаться целые «стаи» автономных роботизированных кистей. В то же время, такая технология может расширить возможности полноразмерных человекоподобных роботов.

«Предоставление роботизированным кистям собственной мобильности может сделать будущих роботов более универсальными в пространствах и при работе с интерфейсами, созданными для людей», — отметили авторы исследования.

Напомним, ранее речь шла о новом гуманоидном роботе , который испуганно падает на колени перед людьми.

Благодаря искусственному интеллекту и специальным датчикам машина буквально испуганно приседает, когда к ней приближаются.

Новости партнеров