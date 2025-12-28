Робот, который меньше крупинки соли, может двигаться и выполнять команды

Программируемый робот почти невидим невооруженным глазом / © pixabay.com

Инженеры из Университета Пенсильвании и Университета Мичигана создали самого маленького в мире программируемого робота, которого едва можно разглядеть невооруженным глазом. Несмотря на свою микроскопичность, этот аппарат способен самостоятельно двигаться, выполнять команды и передавать нужную исследователям информацию.

Об этом изобретении ученых сообщили в журнале Science Robotics.

Размеры микроскопического робота — 200 на 300 микрометров, а его толщина всего 50 микрометров, то есть он меньше даже крупинки соли.

При этом это устройство оснащено компьютерным процессором, памятью, датчиками температуры и солнечными элементами, которые генерируют энергию на уровне всего 100 нановатт.

Главной проблемой изобретателей было то, чтобы заставить робота двигаться, преодолевая сопротивление среды. Из-за его крошечных размеров, даже движение в воде напоминало попытки человека протолкнуться сквозь густую смолу.

Ученые решили эту проблему путем генерации электрического поля, которое создает направленный поток молекул вокруг тела робота, заставляя его двигаться сквозь жидкость. Эта концепция напоминает пребывание в движущейся реке, которую создает сам робот.

Несмотря на свои крошечные размеры, устройство может идентифицировать входные программы и выполнять автономные действия, например, измерять температуру окружающей среды. Передача данных происходит с помощью своеобразного «танца», напоминающего сложную коммуникацию медоносных пчел.

Устройство способно работать месяцами, получая питание от внешних светодиодов через свои миниатюрные солнечные панели.

Кроме одиночной работы, эти микроботы могут синхронизироваться между собой, образуя сложные подвижные группы, подобные стаям рыб или роям насекомых.

С увеличением объемов встроенной памяти и добавлением более сложных датчиков такие устройства смогут стать «интеллектуальными охранниками» здоровья внутри человеческого тела. В частности, они могут контролировать состояние отдельных клеток или доставлять лекарства в определенные участки организма.

