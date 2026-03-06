Робот нашел на дне моря уникальное "сокровище" времен Второй мировой войны (фото)

У берегов Мальты робот обнаружил редкий самолет времен Второй мировой войны.

Реклама

Международная группа исследователей с помощью автономного подводного аппарата (AUV) обнаружила на дне Средиземного моря обломки британского биплана Fairey Swordfish. Самолет, участвовавший в боевых действиях в начале 1940-х годов, был найден на глубине 65 метров во время планового картографирования морского дна.

Об этом пишет IDR.

Технологическое обнаружение и состояние находки

Экспедицию возглавил профессор Крис Кларк из колледжа Харви Мадда совместно с учеными Мальтийского университета. Роботизированная камера зафиксировала металлический объект длиной около 11 метров, не соответствующий естественной геологии дна.

Реклама

Несмотря на десятилетие пребывания в соленой воде, скелет самолета остался узнаваемым. Основной фюзеляж и корпус двигателя сохранили цельность. Самолет стоит вертикально на песчаной почве. Хотя тканевое покрытие крыльев деградировало, металлический каркас остался почти невредимым.

У берегов Мальты робот обнаружил редкий самолет времен Второй мировой войны.

Историческое соответствие и идентификация

С помощью 3D-реконструкции и архивных записей Министерства обороны установили, что найденный объект — это торпедоносец Fairey Swordfish (Рыба-меч), принадлежавший 830-й эскадрилье ВМС Британии.

У берегов Мальты робот обнаружил редкий самолет времен Второй мировой войны.

Согласно документам, 19 апреля 1941 года у самолета этой модели возникли проблемы с двигателем вскоре после взлета. Состояние пропеллера, зафиксированное роботом, подтверждает теорию о вынужденной посадке на воду. Историки отмечают, что экипаж тогда успешно эвакуировался, прежде чем машина скрылась под водой.

Юридический статус и значение для науки

В настоящее время обломки самолета официально признаны частью охраняемого подводного наследия. Поскольку аппарат остается собственностью Британии, его дальнейшее изучение будет проводиться исключительно неинвазивными методами.

Реклама

Доктор Тимми Гамбин из Университета Мальты подчеркнул, что использование автономных систем позволяет проводить исследования там, где работа водолазов ограничена временем и безопасностью. Роботизированные аппараты могут оставаться под водой до 20 часов, фиксируя данные с точностью до сантиметров. Ученые планируют и дальше совершенствовать автономность роботов, чтобы они могли автоматически идентифицировать искусственные объекты в условиях низкой видимости.

Напомним, ученые нашли доказательства смены гендерных ролей еще 7000 лет назад.

Ученые выяснили, как древние народы Испании бальзамировали головы врагов.